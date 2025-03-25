Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Lập Phương Thành làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Hải Tân, TP Hải Dương, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực giáo dục/đào tạo.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Phân tích nhu cầu của khách hàng và tư vấn các giải pháp phù hợp.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing, bán hàng.

Theo dõi và quản lý hiệu quả công việc bán hàng, báo cáo kết quả định kỳ.

Đạt được chỉ tiêu doanh số được giao.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ bán hàng.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục/đào tạo.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng sử dụng các công cụ CRM (nếu có) là một lợi thế.

Nắm bắt nhanh các kiến thức về sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Lập Phương Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng doanh số hấp dẫn, thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Lập Phương Thành

