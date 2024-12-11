Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Four Home Holdings làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: SỐ HH 9 - 64 KHU ĐÔ THỊ VINHOMES, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Sản phẩm dự án: Vinhomes Star City Thanh Hóa

Nhận nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trực tiếp với Ban giám đốc công ty về công tác kinh doanh, bán hàng.

Triển khai, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, mục tiêu của phòng kinh doanh.

Đề xuất với giám đốc công ty về các kế hoạch, chiến lược kinh doanh và văn hóa nội bộ

Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu về kinh doanh được giao

Quản lý và giám sát thực hiện nội quy quy định của nhân viên phòng Kinh doanh

Phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Kỹ năng thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch

Có kỹ năng làm việc đội nhóm, phát triển đội nhóm

Có khả năng làm việc dưới áp lực và thời hạn tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Four Home Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được giao quyền và tạo mọi điều kiện để thể hiện năng lực, phát triển khả năng bản thân.

Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm dự án Vinhomes, kỹ năng quản lý và lộ trình thăng tiến.

Lương cứng: từ 6 - 10 triệu/ tháng + thưởng nóng up to 35tr/căn + %HH upto 100tr/căn. Thu nhập không giới hạn

Lương doanh thu, thưởng nóng, thưởng tết, thưởng nghỉ lễ.

