Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Four Home Holdings làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Four Home Holdings
- Thanh Hóa: SỐ HH 9
- 64 KHU ĐÔ THỊ VINHOMES, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Sản phẩm dự án: Vinhomes Star City Thanh Hóa
Nhận nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trực tiếp với Ban giám đốc công ty về công tác kinh doanh, bán hàng.
Triển khai, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, mục tiêu của phòng kinh doanh.
Đề xuất với giám đốc công ty về các kế hoạch, chiến lược kinh doanh và văn hóa nội bộ
Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu về kinh doanh được giao
Quản lý và giám sát thực hiện nội quy quy định của nhân viên phòng Kinh doanh
Phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch
Có kỹ năng làm việc đội nhóm, phát triển đội nhóm
Có khả năng làm việc dưới áp lực và thời hạn tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Four Home Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Được giao quyền và tạo mọi điều kiện để thể hiện năng lực, phát triển khả năng bản thân.
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm dự án Vinhomes, kỹ năng quản lý và lộ trình thăng tiến.
Lương cứng: từ 6 - 10 triệu/ tháng + thưởng nóng up to 35tr/căn + %HH upto 100tr/căn. Thu nhập không giới hạn
Lương doanh thu, thưởng nóng, thưởng tết, thưởng nghỉ lễ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Four Home Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
