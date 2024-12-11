Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Four Home Holdings làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Four Home Holdings
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Four Home Holdings

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: SỐ HH 9

- 64 KHU ĐÔ THỊ VINHOMES, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Sản phẩm dự án: Vinhomes Star City Thanh Hóa
Nhận nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trực tiếp với Ban giám đốc công ty về công tác kinh doanh, bán hàng.
Triển khai, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, mục tiêu của phòng kinh doanh.
Đề xuất với giám đốc công ty về các kế hoạch, chiến lược kinh doanh và văn hóa nội bộ
Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu về kinh doanh được giao
Quản lý và giám sát thực hiện nội quy quy định của nhân viên phòng Kinh doanh
Phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Kỹ năng thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch
Có kỹ năng làm việc đội nhóm, phát triển đội nhóm
Có khả năng làm việc dưới áp lực và thời hạn tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Four Home Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được giao quyền và tạo mọi điều kiện để thể hiện năng lực, phát triển khả năng bản thân.
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm dự án Vinhomes, kỹ năng quản lý và lộ trình thăng tiến.
Lương cứng: từ 6 - 10 triệu/ tháng + thưởng nóng up to 35tr/căn + %HH upto 100tr/căn. Thu nhập không giới hạn
Lương doanh thu, thưởng nóng, thưởng tết, thưởng nghỉ lễ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Four Home Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Four Home Holdings

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số HH 9-64 Khu đô thị Vinhomes Thanh Hóa

