Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập hấp dẫn = Lương cứng (Thỏa thuận) 15 - 20 Triệu + %Doanh số Thời gian thử việc 2 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc Làm việc trực tiếp với CEO về chiến lược kinh doanh BHXH sau thử việc, hỗ trợ ăn sáng, gửi xe miễn phí Thang thăng tiến theo năng lực, xét thăng cấp 6 tháng một lần. Tự do trong trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc Được làm việc trong môi trường trẻ trung,, Quận Nam Từ Liêm

Trưởng phòng kinh doanh

Chiến lược Kinh doanh:

Hoạch định chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường cho các dòng sản phẩm (sáp tóc nam, xịt khử mùi...)

Nghiên cứu xu hướng thị trường, hoạt động của đối thủ cạnh tranh, đưa ra kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển hệ thống, kênh phân phối Online;

Lập kế hoạch phát triển kênh phân phối phù hợp với nguồn lực của tổ chức. đảm bảo doanh thu tăng trưởng theo từng quý, từng năm.

Hoạch định và triển khai các hoạt động chiến lược kinh doanh, các chương trình để thu hút khách hàng, từ các khâu tiền bán hàng đến khuyến mãi, hậu mãi, các chiến lược về chăm sóc khách hàng sau bán hàng, đảm bảo đạt mục tiêu KPI đã đề ra.

Huấn luyện và đào tạo đội ngũ kinh doanh

Quản lý, giám sát đội ngũ kinh doanh của phòng ban.

Có các chương trình đào tạo định kỳ, giúp phát triển đội ngũ sale của công ty.

Công việc khác

Làm việc với các bộ phận liên quan về lập ngân sách và lập kế hoạch.

Đại diện cho Công ty tại các hội nghị, hội chợ và các sự kiện truyền thông thương hiệu.

Lập và nộp báo cáo theo quy định của Ban GĐ.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm với vị trí TP/PP Kinh doanh, có kinh nghiệm mạnh về phát triển kênh phân phối GT và kênh Online

Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị phân phối bán lẻ, thời trang, dược mỹ phẩm, spa, thực phẩm chức năng;

Từng quản lý đội ngũ từ 5-7 người trở lên;

Khả năng làm việc độc lập. Khả năng quan sát, nhận định; khả năng giao tiếp tốt.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

