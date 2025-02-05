Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VILLA DESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 - 25M, Thoả thuận thêm trong buổi phỏng vấn Bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật Thưởng lễ, tết, tháng thứ 13, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh công ty đặt ra.

Báo cáo kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo, tham mưu cho Ban Giám Đốc.

Xây dựng, quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số

Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales.

Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng và đối tác.

Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của công ty có sản phẩm cùng ngành và các sản phẩm mới.

Kinh nghiệm từ 3 năm tại vị trí tương đương trong lĩnh vực xây dựng, nội thất

Kinh nghiệm từ 3 năm tại vị trí tương đương trong lĩnh vực xây dựng, nội thất

Kỹ năng giao tiếp tốt, tổng hợp và truyền đạt thông tin.

Kỹ năng thương thảo và thuyết phục khách hàng tốt

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo tốt

Tin học văn phòng (word, excel, powerpoint...).

Có kinh nghiệm và kiến thức về dự án, nắm bắt thông tin về dự án, tiến độ thi công.

Có kiến thức về nội thất, xây dựng... hoặc liên quan, và điều khoản hợp đồng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VILLA DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 18 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VILLA DESIGN

