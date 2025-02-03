Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN RỒNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

- Được làm việc, đào tạo và phát triển toàn diện trong môi trường chuyên nghiệp. - Có cơ hội thăng tiến tốt khi thể hiện năng lực, trách nhiệm và tinh thần gắn bó, làm việc lâu dài.

Trưởng phòng kinh doanh

- Chủ động tìm kiếm các cơ hội trên thị trường sự kiện, du lịch nội địa và tạo mối quan hệ khách hàng tiềm năng

- Chịu trách nhiệm cho các sản phẩm của công ty, liên hệ và đàm phán, tạo mối quan hệ với các nhà cung cấp

- Quản lý các dự án về tour tuyến du lịch, sự kiện, lên ý tưởng và ý kiến đóng góp các dự án để cho ra phương án tốt nhất cho khách hàng

- Quản lý và dẫn dắt nhân sự thực hiện các dự án mới, các ý tưởng mới và xu hướng thị trường mới có khả năng và phù hợp với hướng đi của công ty

- Khảo sát địa điểm, giá cả trên thị trường, để cân nhắc, đóng góp ý kiến và lên báo giá phù hợp cho các dự án

- Tương tác và duy trì mối quan hệ tốt với đối tác và các nhà cung cấp

- Thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm liên quan theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành về du lịch, lữ hành, sự kiện hoặc các ngành liên quan

- Kinh nghiệm tại vị trí tương đương tối thiểu 3 năm

- Tiếng Anh giao tiếp tốt, biết thêm thứ tiếng thứ 3 là một lợi thế

- Có mắt thẩm mỹ, có kiến thức về các ngành du lịch, sự kiện, khách sạn và các ngành liên quan khác, hiểu biết, quan tâm và liên tục cập nhật xu hướng thị trường

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Microsoft Office, kỹ năng teamwork, quản lý, lãnh đạo đội nhóm tốt

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và nói chuyện trước đám đông

- Đi công tác khi cần thiết để thực hiện các hạng mục của công ty

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

