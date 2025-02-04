Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp - Trường Đại học Ngoại thương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp - Trường Đại học Ngoại thương
- Hà Nội: du lịch, teambuilding, sự kiện...;
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng., Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
– Tư vấn, giới thiệu và chăm sóc khách hàng nhằm đạt được mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận;
– Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của Đơn vị để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng;
– Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng;
– Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại;
– Tìm kiến nguồn khách hàng mới, xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ;
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp - Trường Đại học Ngoại thương Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp - Trường Đại học Ngoại thương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI