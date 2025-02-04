Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV HN CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LCB 20 - 40tr + KPI + Thưởng nóng nếu có Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) Được hưởng các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Lễ Tết..) Được lên ý tưởng và thực hiện dự án theo ý muốn bản thân Có 12 ngày phép trên năm Thưởng các ngày lễ, 2/9, 30/4, 5/1 .... Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo. Được tham gia các chương trình đào tạo do công ty tổ chức nâng cao trình độ Có cơ hội thăng tiến tro, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động kinh doanh theo tháng, quý, năm nhằm đạt được chỉ tiêu doanh số theo kế hoạch Ban Giám đốc giao cho phòng kinh doanh.

Xây dựng chiến lược kinh doanh phục vụ mục tiêu phát triển kinh doanh theo định hướng ngắn hạn, dài hạn của Ban Giám đốc.

Xây dựng và phát triển hệ thống kênh đại lý, khách hàng phân phối sản phẩm của công ty

Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với đại lý, khách hàng và đối tác trong lĩnh vực đồ gia dụng, mỹ phẩm, tpcn

Báo cáo định kỳ theo ngày, tuần, tháng về kết quả kinh doanh, phân tích các chỉ tiêu về chi phí, doanh thu, xu hướng thị trường đưa ra các dự báo và đề xuất phù hợp với Ban Giám đốc.

Chăm sóc khách hàng, xây dựng cơ chế, chính sách kinh doanh cho đại lý và khách hàng đảm bảo sự hài lòng của đối tác và khách hàng.

Tối ưu, hoàn thiện quy trình bán hàng: Bắt đầu từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales.

Quản lý kế hoạch hàng hóa dự trữ, hàng tồn kho đảm bảo hoàn thành mục tiêu kinh doanh từng giai đoạn cụ thể.

Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường, đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.

Tuyển dụng và Đào tạo nhân viên đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho việc hoạt động của bộ phận trong phạm vi phụ trách

Dẫn dắt đội nhóm hoàn thành mục tiêu được giao

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, Đại học ở các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành khác liên quan đến kinh tế;

Từng có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh hoặc các vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên làm việc trong lĩnh vực đồ gia dụng, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và dẫn dắt đội nhóm;

Có kiến thức chuyên sâu về sản phẩm của công ty;

Có tư duy nhạy bén, linh hoạt với các cơ hội kinh doanh;

Tại Công ty TNHH MTV HN CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 40 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

