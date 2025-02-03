Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Giao nhận ISO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

- được hỗ trợ data, giới thiệu khách hàng để chăm sóc - được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ chuyển phát nhanh - được hương lương thưởng , lương tháng thứ 13, thưởng doanh số, hỗ trợ chi phí đi lại theo qui định công ty và chế độ của nhà nước

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

_tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vận chuyển giao nhận hàng từ Việt Nam đi các nước trên thế giới

-tư vấn cho khách hàng cách thức vận chuyển tốt nhất, chăm sóc khách hàng, hướng dẫn khách thực hiện đầy đủ các qui trình nghiệp vụ để có thể hoàn thành đơn hàng theo đúng qui định

-theo dõi đơn hàng, thông báo cho khách hàng tình trạng đơn hàng hàng ngày, giải quyết các vấn đê phát sinh

-làm các công việc giám đốc giao cho

Yêu Cầu Công Việc

-Am hiểu về thương mại điện tử, biết cách các sàn thương mại điện tử vận hành, hiểu qui trình và qui cách, qui định đối với việc gửi chuyển phát nhanh quốc tế

-Nhiệt tình, chăm chỉ, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7

-khả năng giao tiếp tốt, hòa đồng, vui vẻ, ưu tiên những người đã từng hoạt động trong các cộng đồng bán hàng thương mại điện tử quốc tế từ Vietnam đi các nước

Tại Công ty Cổ phần Giao nhận ISO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

