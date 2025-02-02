Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV HN CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH MTV HN CORPORATION
- Hà Nội: 8h00 – 17h00 hằng ngày, nghỉ chủ nhật
- Môi trường thân thiện, luôn nhận được giúp đỡ từ đồng nghiệp, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược để đạt chỉ tiêu doanh thu và mở rộng đại lý, nhà phân phối.
- Xây dựng và và duy trì mối quan hệ tốt đẹp, bền vững với khách hàng.
- Lập kế hoạch và phân công công việc cho nhân viên, theo dõi kết quả làm việc để hoàn thành mục tiêu kinh doanh đề ra.
- Duy trì và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh theo từng thời kỳ thông qua tuyển dụng, lựa chọn, định hướng và đào tạo nhân viên.
- Hướng dẫn, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên để đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu.
- Thúc đẩy quy trình bán hàng từ lập kế hoạch cho đến chốt đơn hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có phương pháp tổ chức, quản lý, thúc đẩy phát triển bộ phận kinh doanh.
- Nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc
- Nhiệt tình & muốn gắn bó lâu dài với công ty
Tại Công ty TNHH MTV HN CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV HN CORPORATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI