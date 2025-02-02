Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV HN CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8h00 – 17h00 hằng ngày, nghỉ chủ nhật - Môi trường thân thiện, luôn nhận được giúp đỡ từ đồng nghiệp, Quận Hà Đông

- Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược để đạt chỉ tiêu doanh thu và mở rộng đại lý, nhà phân phối.

- Xây dựng và và duy trì mối quan hệ tốt đẹp, bền vững với khách hàng.

- Lập kế hoạch và phân công công việc cho nhân viên, theo dõi kết quả làm việc để hoàn thành mục tiêu kinh doanh đề ra.

- Duy trì và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh theo từng thời kỳ thông qua tuyển dụng, lựa chọn, định hướng và đào tạo nhân viên.

- Hướng dẫn, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên để đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu.

- Thúc đẩy quy trình bán hàng từ lập kế hoạch cho đến chốt đơn hàng.

- Kinh nghiệm : 3-5 NĂM Ở VỊ TRÍ TƯƠNG ĐƯƠNG, AM HIỂU VIỆC MỞ RỘNG, PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ONLINE (kinh nghiệm về mặt hàng đồ gia dụng, thực phẩm, mỹ phẩm)

- Có phương pháp tổ chức, quản lý, thúc đẩy phát triển bộ phận kinh doanh.

- Nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc

- Nhiệt tình & muốn gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công ty TNHH MTV HN CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV HN CORPORATION

