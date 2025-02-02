Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BHXH, BHYT, BHNT; Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty; Tăng lương định kì theo năng lực, thưởng Quý, thưởng năm theo hiệu quả công việc. Lương tháng 13, 14, 15, 16 ... theo kết quả kinh doanh năm; Nghỉ các ngày lễ, tết, phép theo quy định của nhà nước; Chế độ hiếu hỉ, ốm đau; Sinh nhật, Team Building, Du lịch hằng năm; ..., Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

1. Xây dựng Chiến lược Kinh doanh
Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để xây dựng chiến lược kinh doanh tổng thể.
Đề xuất mục tiêu doanh thu, lợi nhuận và mở rộng thị trường hàng năm
Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết cho từng khu vực và cửa hàng.
2. Quản lý Hoạt động Kinh doanh
Theo dõi và kiểm soát doanh thu của từng cửa hàng trong chuỗi.
Phối hợp với các phòng ban để triển khai các chương trình khuyến mãi, thúc đẩy bán hàng.
Hỗ trợ các cửa hàng trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh về kinh doanh.
3. Quản lý Hoạt động Vận Hành
Xây dựng và giám sát việc thực hiện các quy trình vận hành chuẩn (SOP) tại cửa hàng.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng tại các cửa hàng đạt tiêu chuẩn.
Theo dõi, giám sát hàng hóa tại cửa hàng để đảm bảo đủ nguồn cung và giảm thiểu thất thoát.
4. Quản lý Đội ngũ Quản lý Vùng và Cửa hàng
Chỉ đạo và hỗ trợ các Quản lý Vùng trong việc giám sát hoạt động kinh doanh tại khu vực phụ trách.
Đào tạo, phát triển đội ngũ Quản lý Cửa hàng và Quản lý Vùng về kỹ năng kinh doanh và vận hành.
Đánh giá hiệu suất làm việc của các Quản lý Cửa hàng và Quản lý Vùng.
5. Quản lý Chỉ số Hiệu suất (KPIs)
Xây dựng và triển khai hệ thống KPIs cho các cửa hàng và đội ngũ quản lý.
Theo dõi và báo cáo các chỉ số hiệu suất định kỳ hàng tuần/tháng/quý.
6. Phân tích và Cải tiến
Phân tích dữ liệu kinh doanh để phát hiện xu hướng và đề xuất giải pháp cải tiến.
Đánh giá hiệu quả các chương trình kinh doanh và đưa ra điều chỉnh kịp thời.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn
Kinh nghiệm ít nhất 5 năm tại các vị trí tương đương
Có kinh nghiệm và kiến thức về ngành bán lẻ, dịch vụ, chuỗi, FMCG Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị ...
Am hiểu kiến thức về Kinh doanh Hiểu biết sâu về lĩnh vực bán lẻ.
Có kiến thức về hành vi tiêu dùng và phân tích dữ liệu khách hàng.
2. Kỹ năng Kỹ năng lập kế hoạch
Lên kế hoạch chiến lược kinh doanh chi tiết, khả thi, phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
Kỹ năng lãnh đạo: Dẫn dắt và tạo động lực cho đội ngũ nhân viên khối Kinh Doanh
Kỹ năng đàm phán: Làm việc hiệu quả với các đối tác, nhà cung cấp
Kỹ năng phân tích: Phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả chiến dịch và đề xuất giải pháp cải thiện.
Kỹ năng giao tiếp: Truyền đạt ý tưởng rõ ràng, thuyết phục được các bên liên quan.
3. Phẩm chất thái độ
Sáng tạo Chính trực: Làm việc minh bạch, trung thực trong các giao dịch và chiến dịch.
Tinh thần trách nhiệm: Chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ hoạt động của phòng
Tinh thần cải tiến: Luôn tìm kiếm cách thức mới, sẵn sàng áp dụng các phương pháp và công nghệ mới để nâng cao hiệu quả công việc.
Thái độ tích cực, chủ động, cởi mở Cam kết, quyết liệt với mục tiêu, kế hoạch và dealine.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 triệu VND - 50 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 250 Kim Ngưu, P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

