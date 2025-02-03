Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Anmac Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Anmac Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: từ 18.000.000đ đến hơn 30.000.000đ/tháng ( bao gồm lương cứng + % Doanh số + phụ cấp ) Miễn phí ăn trưa tại công ty. Cơ hội giao lưu và học hỏi kinh nghiệm với những văn phòng đại diện ở HCM và Đà nẵng. Môi trường làm việc năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao . Du lịch hàng năm cùng công ty. Tham gia BHXH theo quy định., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý phòng kinh doanh.
Lập kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện.
Đề ra mục tiêu, đánh giá tiến trình thực hiện mục tiêu của từng nhóm nhân viên và có hướng khắc phục kịp thời.
Chịu trách nhiệm doanh số trước Ban Giám Đốc.
Theo dõi, đánh giá, báo cáo công việc theo tuần, tháng, quý.
Làm theo sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: trên 30 tuổi.
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh ... hoặc các ngành nghề liên quan.
Tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm với vị trí Trưởng phòng kinh doanh hoặc tương đương trở lên, Ưu tiên các ứng viên là đã làm về mảng may mặc đồng phục.
Có kỹ năng quản lý tốt.
Có kinh nghiệm về nghiên cứu và phát triển thị trường, nắm bắt thông tin của đối thủ và insight khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt.

Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 8 - 16 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 ngõ 316 phố Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

