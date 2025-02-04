Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu

Mức lương Từ 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: từ 30 triệu trở lên Chế độ BHXH, ngày phép năm sau thời gian thử việc theo quy định Pháp luật. Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty. Thưởng tháng lương 13, thưởng các ngày lễ, tết... theo quy định của Công ty. Chế độ quà sinh nhật, trung thu, quà 20/10, 8/3 cho CBNV nữ, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ.. Du lịch, teambuilding. Tham gia miễn phí các buổi đào tạo chia sẻ kỹ năng trong nội bộ. Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có nhiều cơ hội phát triển., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

Xây dựng, đề xuất mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của toàn kênh bán buôn trong dài hạn và ngắn hạn.

Xây dựng, đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp với mục tiêu từng thời kỳ.

Nghiên cứu và phân tích thị trường mục tiêu và khách hàng, đề xuất cải tiến và phát triển sản phẩm mới phù hợp với xu hướng và nhu cầu khách hàng.

Xây dựng và đề xuất các chính sách bán hàng như giá cả, chiết khấu, khuyến mãi, tiếp thị... phù hợp.

Xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm soát quy trình bán hàng, quy trình chăm sóc và giải quyết khiếu nại khách hàng...

Tổ chức bộ máy hoạt động và quản lý toàn bộ nhân sự thuộc Phòng KDBB: tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự; xây dựng mục tiêu và KPIs, kiểm soát công việc và đánh giá; đề xuất các quyết định khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm... nhân sự theo quy chế Công ty.

Chủ trì – phối hợp với các phòng ban liên quan để kiểm soát quá trình thực hiện đơn hàng, xử lý các vấn đề phát sinh để dảm bảo các đơn hàng diễn ra đúng kế hoạch, quy trình và các cam kết trong hợp đồng với khách hàng.

Xây dựng mục tiêu và tổ chức thực hiện hoạt động tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Quản lý data khách hàng và kiểm soát tuyệt đối việc bảo mật thông tin khách hàng và sản phẩm...

Kiểm soát các văn bản, PI, PO, hợp đồng... giao dịch với khách hàng, đối tác trực tiếp đảm bảo tuân thủ đúng các quy định, quy trình, chính sách của Công ty.

Tổ chức thực hiện và kiểm soát các hoạt động marketing, truyền thông, quảng bá thương hiệu theo đúng quy trình, quy định Công ty.

Xây dựng, cải tiến, hệ thống hóa các quy trình/ hướng dẫn công việc/ tài liệu đào tạo... của Phòng

Là đầu mối truyền thông các thông báo, quy định, chính sách và văn hóa công ty... tới các bộ phận, thành viên trong phòng.

Thực hiện các kế hoạch, báo cáo theo tuần, tháng, quý, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Tổng giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học các khối ngành Thương mại quốc tế, Xuất nhập khẩu, Thanh toán quốc tế, Kinh tế quốc tế hoặc các chuyên ngành liên quan.

Hiểu biết về các Điều kiện thương mại Quốc tế, các Phương thức thanh toán Quốc tế, các Phương thức vận tải Quốc tế và mặt hàng nội – ngoại thất xuất khẩu.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

Kỹ năng quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, giám sát công việc

Kỹ năng giao tiếp tốt: lắng nghe, truyền đạt, khả năng thuyết phục và đàm phán

Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề

Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, báo cáo

Thành thạo tin học văn phòng và các ứng dụng liên quan đến công việc như: Canvas, Whatsapp, Wechat, Skype

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 30 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

