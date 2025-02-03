Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ LƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ LƯƠNG

Trưởng phòng kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ LƯƠNG

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sáng từ 8h00 giờ đến 12h. Chiều từ 13h đến 17h.

- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Nhận mục tiêu doanh số, doanh thu, công nợ theo Năm/ Quý/ Tháng
Lập kế hoạch kinh doanh tháng bao gồm: Kế hoạch phát triển khách hàng mới, KH doanh số KH cũ, phân bổ kết cấu doanh thu theo nhóm sản phẩm phù hợp đảm bảo mục tiêu
Triển khai và phân bổ công việc phù hợp với nguồn lực phòng kinh doanh, đảm bảo đạt mục tiêu được giao
Chỉ đạo và phối hợp với trưởng nhóm Marketing để triển khai các chiến dịch thúc đẩy doanh thu khách hàng mới
Quản lý trược tiếp nhân viên sale và chịu trách nhiệm về doanh thu nhóm sale
Xây dựng, tối ưu quy trình phối hợp giữa các vị trí trong phòng Kinh doanh
Xây dựng, tối ưu quy trình thực hiện công việc của các vị trí trong phòng Kinh doanh
Xây dựng mẫu kế hoạch, báo cáo cho nhân sự trực thuộc
Quản lý, đào tạo, tái đào tạo, tạo động lực làm việc và phát triển kỹ năng nhân viên, đảm bảo các thành viên nắm bắt và thực hiện tốt công việc.
Là đầu mối tương tác với các đối tác thuê ngoài nhằm mục tiêu giải quyết công việc thuộc chức năng phòng
Phối hợp với các bộ phận xử lý thông tin, ý kiến góp ý, giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Các công tác khác theo phân công của cấp trên.
Thực hiện báo cáo công việc hàng ngày, tuần, tháng cho cấp trên trực tiếp.
Đề xuất đóng góp ý tưởng, kế hoạch kinh doanh hiệu quả.
Chủ động nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh ranh, khách hàng mục tiêu và sản phẩm để tối ưu hoạt động Kinh doanh

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 28 đến 40
-Yêu cầu Bằng cấp : Đại Học
- Trình độ ngoại ngữ: Không yêu cầu
- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo công cụ tin học văn phòng (word, powerpoint, excel)
- Năng lực / kỹ năng Kỹ năng tổ chức đội nhóm, kỹ năng đào tạo, kỹ năng đàm phán, kỹ năng tạo động lực, quản lý...
- Số năm kinh nghiệm làm việc Tối thiểu 02 năm làm việc tại vị trí
- Yêu cầu chuyên môn công việc
- Có khả năng đọc, hiểu chiến lược kinh doanh
- Có khả năng nhận mục tiêu, tư duy được hành trình triển khai để đạt được mục tiêu
- Có khả năng lập kế hoạch triển khai chi tiết vào đầu mỗi tháng/tuần
- Có khả năng xây dựng và chỉnh sửa quy trình làm việc của Phòng/nhân viên
- Có khả năng xây dựng và chỉnh sửa hệ thống đo lường, báo cáo
- Có kiến thức và phương pháp điều tra, nghiên cứu thị trường, khách hàng, sản phẩm của ngành nghề Công ty kinh doanh
- Có chuyên môn về bán hàng, tư vấn, chốt sale, chăm sóc khách hàng
- Có kiến thức cơ bản về truyền thông và marketing để phối hợp hiệu quả
- Có khả năng sáng tạo và đưa ra các ý tưởng triển khai mới hiệu quả
- Có kiến thức về tuyển dụng (để phối hợp với HCNS tuyển dụng cho nhân sự phòng mình), đào tạo và tạo động lực cho người lao động
Các yêu cầu khác (nếu có) - Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm
- Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu
- Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý phản hồi.
- Ưu tiên Quản lý kinh doanh lĩnh vực phân phối bánh kẹo, thực phẩm chức năng nhập khẩu

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ LƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 50 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ LƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ LƯƠNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ LƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ô số 3 - Lô TT7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

