Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Thu nhập hấp dẫn theo năng lực, % doanh số và thưởng theo hiệu quả công việc;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, có cơ hội thường xuyên tiếp xúc với các đối tác nước ngoài;

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc;

- Hỗ trợ tiền điện thoại, công tác phí khi đi gặp khách hàng, đi công tác;

- Được đóng đẩy đủ BHXH, BHYT, BHTN;

- Thưởng các dịp Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch, Thưởng Tết theo quy định của công ty;

- Đi du lịch nghỉ mát hàng năm;

- Tham , Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch, mục tiêu kinh doanh dựa trên mục tiêu kinh doanh của công ty.
2. Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh.
3. Hỗ trợ đội ngũ nhân viên kinh doanh phát triển doanh số:
- Khảo sát, mở rộng, tìm kiếm khách hàng;
- Duy trì, chăm sóc, hỗ trợ với các khách hàng hiện có.
4. Trực tiếp tư vấn và tìm kiếm các đối tác, khách hàng có nhu cầu gia công các sản phẩm sau:
- Các sản phẩm gia công chính xác (Đồ gá, JIG, chi tiết máy)
- Các sản phẩm gia công kim loại tấm được gia công cắt laser, chấn gấp.
5. Xây dựng, cải tiến quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng.
6. Báo cáo công việc hàng tuần, tháng cho Ban Giám Đốc.
7. Công việc được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu trình độ
- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Cơ khí - Chế tạo máy, Cơ điện tử, Kinh tế, Quản trị kinh doanh... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
2. Yêu cầu kinh nghiệm & kiến thức
- Đã từng làm vị trí quản lý tương đương ít nhất là 3 năm ;
- Có kiến thức và am hiểu về lĩnh vực cơ khí, về khách hàng FDI, khách hàng Nhật, Mỹ, châu Âu;
- Thành thạo tin học văn phòng;
- Có khả năng tổ chức và lãnh đạo tốt;
- Là người quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc;
- Thành thạo trong giao tiếp Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật.
3. Năng lực liên quan:
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình;
- Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định;
- Kỹ năng xây dựng mối quan hệ;
- Kỹ năng quản trị xung đột, quản trị rủi ro.
- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian;
- Năng lực sáng tạo và đổi mới.

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 5+6, Khu công nghiệp Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

