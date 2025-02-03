Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CHI NHÁNH HAN – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH GOTADI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1. Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật , lương thưởng ngày lễ tết. 2. Tham gia bảo hiểm PTI. 3. Ăn trưa miễn phí. 4. Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp. 5. Tham gia team bulding, kick off,... . Thời gian làm việc 8h/ ngày, nghỉ trưa 1h30, từ Thứ 2 đến Thứ 6., Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hiểu biết về tuyến điểm và các dịch vụ du lịch.

Lên kế hoạch mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới thông qua các nguồn thông tin khác nhau (Phối hợp cùng Phòng Marketing).

Phụ trách kết quả kinh doanh của phòng kinh doanh dưới sự định hướng của Ban Lãnh đạo công ty.

Hoàn thành về kế hoạch chỉ tiêu doanh số của cá nhân cũng như doanh số chung của toàn bộ phận đề ra.

Kết hợp với Nhân sự để tuyển dung/đào tạo/giám sát /đánh giá nhân viên trong phòng kinh doanh.

Xây dựng các chương trình đào tạo cho nhân viên về các sản phẩm của Công ty/phân chia các thị trường cho nhân viên của Phòng.

Xây dựng kế hoạch và mục tiêu kinh doanh trong từng tuần, từng tháng,từng quý và năm.

Tiếp xúc trực tiếp và tư vấn cho những khách hàng lớn có tiềm năng cao.

Phối hợp phòng Sản phẩm, Kế toán theo quy trình vận hành của doanh nghiệp.

Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Du lịch, Marketing, Quản trị kinh doanh, ...

Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Hiểu biêt về tuyến điểm Du lịch, sản phẩm Du lịch...

Kỹ năng quản lý đội nhóm, kỹ năng bán hàng, chốt Sales, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc khoa học

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc

Tại CHI NHÁNH HAN – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH GOTADI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HAN – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH GOTADI

