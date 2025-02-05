Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội, Huyện Phúc Thọ
Các hoạt động: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.
Tưởng thưởng cho 50 cá nhân xuất sắc nhất, tôn vinh và trao giải tại nước ngoài.

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường thuê bao viễn thông Internet, FPT Play, FPT Camera, FPT Smart home...

Theo dõi, giám sát, thực hiện các phương pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo các chỉ tiêu được giao.

Chịu trách nhiệm quản lý, giao chỉ tiêu và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên thuộc quyền quản lý.

Tập hợp, xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm. Xây dựng văn hóa tinh thần làm việc, thúc đẩy cán bộ nhân viên làm việc hiệu quả và gắn kết.

Phối hợp cùng với các phòng ban có liên quan nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra thuận lợi và xuyên suốt.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tương đương Cao đẳng trở lên.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý kinh doanh, hiểu biết rõ về thị trường kinh doanh đang phụ trách.

Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc; kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Có kỹ năng lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc.

Có kỹ năng về tổ chức, đào tạo và phát triển đội ngũ, có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Có kỹ năng về marketing online.

Ứng viên am hiểu về các sản phẩm dịch vụ Viễn Thông, am hiểu về Marketing là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

