Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 Hàng Khoai

- Hoàn Kiếm

- Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho kênh thương mại điện tử, tập trung vào sản phẩm nhựa gia dụng.
Lập và triển khai các kế hoạch kinh doanh chi tiết theo tháng, quý và năm để đạt được các mục tiêu doanh số.
Chịu trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu doanh số và các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.
Thiết lập các kênh bán hàng trực tuyến, tối ưu hóa giao diện và trải nghiệm người dùng trên các nền tảng.
Quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động của mảng Thương mại Điện tử, chịu trách nhiệm trước công ty về hiệu quả hoạt động của mảng này.
Đề xuất các hoạt động xúc tiến thương mại và tiếp thị nhằm gia tăng thị phần trên kênh bán hàng trực tuyến.
Hỗ trợ và phát triển hệ thống Nhà phân phối, mở rộng thị trường; thúc đẩy hoạt động của các bộ phận bán lẻ và bán buôn.
Phối hợp với phòng Marketing để xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu.
Phối hợp với các phòng ban để xây dựng chính sách, quy trình bán hàng trực tuyến, quản lý kho bãi, và kế hoạch giao hàng…
Thực hiện báo cáo khảo sát, nghiên cứu thị trường, đánh giá khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
Báo cáo kết quả kinh doanh, và đề xuất các chiến lược nhằm cải thiện và tối ưu hóa hoạt động .
Xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh TMĐT.
Xây dựng quy trình làm việc và quản lý hiệu quả công việc của bộ phận.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi phù hợp: trong độ tuổi từ 28- 40 tuổi. Có kinh nghiệm ít nhất 02 – 03 năm tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên trong lĩnh vực sản xuất hàng gia dụng.
Trình độ Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử và các chuyên ngành liên quan khác.
Có hiểu biết về Marketing, truyền thông, mạng xã hội. Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu và các nền tảng thương mại điện tử.
Có khả năng phân tích và nhạy bén với những cơ hội thị trường.
Có khả năng lãnh đạo, khả năng bao quát công việc.
Khả năng chịu áp lực công việc cao, giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt.
Phong thái làm việc chuyên nghiệp, chủ động công việc.
Thành thạo tiếng anh là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

Văn phòng Sang – Xịn – Mịn giữa lòng phố cổ Hà Nội.
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe và nhiều phúc lợi khác...
Được trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc.
BHXH, sinh nhật, hiếu hỉ, các ngày lễ tết theo chế độ công ty.
Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước để phát triển bản thân.
Tăng lương định kỳ 1 năm/ 1 lần hoặc tăng đột xuất theo năng lực công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp. Sếp siêu có Tâm và có Tầm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật

Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 31 phố Nguyễn Thiệp, phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

