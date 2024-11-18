Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHONG THỦY ĐẠI NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Mahattan 09 - 03, Vinhomes Imperia, Phường Thượng Lý, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1.CHIẾN LƯỢC, MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH

-Tiếp nhận chỉ thị, yêu cầu từ Ban Giám đốc hoặc cấp trên về các mục tiêu: doanh thu, sản phẩm, thị trường, khách hàng.

2.TRIỂN KHAI CHUYÊN MÔN, THAM GIA KINH DOANH, KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH

-Tổ chức việc nghiên cứu, phân tích khách hàng mục tiêu và phối hợp với Phòng Truyền thông - Marketing (insight khách hàng, đặc điểm nhu cầu, mong muốn, nỗi đau, sở thích, độ tuổi, giới tính, địa bàn,...)

-Phối hợp kiểm soát rủi ro và xử lý khủng hoảng truyền thông (nếu có).

3.QUẢN LÍ NHÂN SỰ

-Phối hợp với Bộ phận Hành chính nhân sự trong việc tuyển dụng các nhân sự cho Phòng Kinh doanh.

4.XÂY DỰNG HỆ THỐNG

-Xây dựng Đóng gói bộ tài liệu quản trị hệ thống cho Phòng Kinh doanh, gồm chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, định biên, mô tả công việc, KPIs, nội quy, quy chế chính sách lương, thưởng, thăng tiến, kỷ luật, sa thải, các quy trình, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ.

5. BÁO CÁO

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Kiến thức:

- Tốt nghiệp Đại học, các ngành liên quan (Kinh doanh, Quản trị, Marketing, hoặc các ngành liên quan.

- Kiến thức về quản lý và điều hành doanh nghiệp, bao gồm quản trị nguồn nhân lực, tài chính, và marketing

- Hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực kinh doanh và thị trường mà công ty hoạt động.

- Nắm vững các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh và thương mại.

- Có kiến thức về phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ phân tích để đánh giá hiệu quả kinh doanh.

+ Kỹ năng:

- Giao tiếp tốt, có khả năng trình bày, thuyết phục

- Khả năng tổ chức, quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả

- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm, bao gồm khả năng truyền cảm hứng, tạo động lực và quản lý hiệu quả đội ngũ bán hàng.

- Thực hành, sử dụng các phần mềm phổ biến trên máy vi tính.

+ Đạo đức:

- Có phẩm chất đạo đức, trung thực, cẩn trọng, chịu khó.

- Lịch sự, hoà nhã với mọi thành viên trong công ty.

- Tôn trọng quyền lợi của khách hàng, đối tác và nhân viên.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHONG THỦY ĐẠI NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thỏa thuận

- Thưởng, phụ cấp khác: Theo quy định của Công ty;

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thời gian thử việc.

- Được đào tạo chuyên môn theo Quy định của Công ty.

- Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc.

- Thưởng theo kết quả công việc, thưởng ngày lễ tết,..

- Hưởng phúc lợi ngày sinh nhật, các ngày lễ: 2/9, 30/04, 1/5, 1/6.....

- Du lịch, nghỉ mát định kỳ hàng năm

- Thời gian làm việc: từ thứ 2- thứ 6, sáng thứ 7 (Nghỉ chiều Thứ 7, CN hàng tuần).

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hỗ trợ và tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên phát huy năng lực cá nhân.

