Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH FUSION MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 Tú Xương, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý công việc kinh doanh

Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm, đảm bảo kế hoạch đó phù hợp với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Phân tích thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

Giám sát, điều phối hoạt động kinh doanh của đội ngũ nhân viên, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và đưa ra các giải pháp cải thiện.

Quản lý con người, nhân sự

Tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân viên kinh doanh.

Xây dựng, triển khai các chính sách nhân sự cho đội ngũ nhân viên kinh doanh và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu công việc cho từng khối nhân sự trong phòng kinh doanh. Thúc đẩy, tạo động lực và truyền cảm hứng cho các thành viên, hướng họ đến mục tiêu chung của phòng ban, tổ chức.

Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hang.

Xác định nhu cầu của khách hàng: Nghiên cứu thị trường, khảo sát khách hàng, phân tích dữ liệu bán hàng.

Tạo dựng mối quan hệ cá nhân: Mối quan hệ cá nhân là nền tảng cho mối quan hệ kinh doanh bền vững. Trưởng phòng kinh doanh cần dành thời gian để tìm hiểu về khách hàng, xây dựng mối quan hệ tin cậy và tôn trọng.

Cung cấp dịch vụ khách hàng chất lượng: Mối quan hệ với khách hàng sẽ được củng cố nếu họ nhận được dịch vụ khách hàng chất lượng.

Trưởng phòng kinh doanh cần đảm bảo rằng đội ngũ nhân viên kinh doanh của mình được đào tạo bài bản và có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách kịp thời, hiệu quả.

Tạo ra giá trị cho khách hàng: Mối quan hệ với khách hàng sẽ được duy trì nếu họ cảm thấy rằng họ đang nhận được giá trị từ doanh nghiệp.

Trưởng phòng kinh doanh cần đảm bảo rằng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp luôn đáp ứng nhu cầu, kỳ vọng của khách hang.

Tương tác với khách hàng thường xuyên: Thông qua các buổi gặp mặt, hội thảo, hoặc các sự kiện.

Những nhiệm vụ khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 30 trở lên ( Nam/Nữ )

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm kinh doanh ngành FnB.

Tối thiểu 3 năm tại vị trí tương đương - ưu tiên kinh nghiệm kinh doanh tiệc, event….

Tại CÔNG TY TNHH FUSION MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Lương cao trả theo năng lực và KPIs

Cơm trưa tại công ty.

Chế độ lao động theo quy định công ty.

Xét duyệt nâng lương theo lộ trình.

Thưởng tháng 13.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Các chế độ khác sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUSION MEKONG

