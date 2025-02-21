Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Bao Bì Mai Thư làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30 Trương Quốc Dung, P. 08, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing

Chiến lược & Quản lý Marketing:

-Xây dựng chiến lược Marketing dài hạn và ngắn hạn phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

- Quản lý và phát triển hình ảnh thương hiệu của Mai Thư trên các kênh truyền thông.

-Chịu trách nhiệm quản lý và vận hành hoạt động của phòng Marketing

Nghiên cứu và đánh giá thị trường:

-Tổ chức thu thập, phân tích và đánh giá thông tin thị trường, khách hàng mục tiêu và đối thủ cạnh tranh.

-Đề xuất chiến lược Marketing và các hoạt động quảng bá phù hợp.

Phát triển và quản lý hoạt động Digital Marketing:

-Quản lý các kênh truyền thông online như Website, Facebook, Google Ads, Email Marketing, Instagram, LinkedIn...

-Xây dựng và quản lý nội dung Marketing trên các nền tảng số:

Triển khai các hoạt động Marketing & Hợp tác nội bộ

-Phối hợp với phòng Kinh doanh, R&D nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

- Hỗ trợ các đội nhóm Marketing triển khai hoạt động truyền thông, quảng cáo, PR.

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp Đại học

-Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm vị trí tương đương

-Hướng ngoại, năng động, kiến thức xã hội và bắt trend tốt

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và có thể trực tiếp triển khai performance marketing.

Quyền Lợi Được Hưởng Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Mai Thư

-Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

-Có mức thu nhập hấp dẫn

-Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

-Được đóng BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định của Nhà nước

-Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí…

Cách Thức Ứng Tuyển

