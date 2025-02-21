Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 112/11 - 13 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, triển khai và giám sát chiến lược marketing tổng thể cho thương hiệu và sản phẩm của công ty.

Phát triển kế hoạch marketing đa kênh (online & offline) để tăng độ nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Quản lý ngân sách marketing, tối ưu chi phí và hiệu quả của từng chiến dịch.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, xu hướng tiêu dùng để đề xuất chiến lược phù hợp.

Xây dựng, quản lý và phát triển đội ngũ marketing, đảm bảo hiệu suất làm việc cao.

Phối hợp với các phòng ban liên quan (Kinh doanh, Sản xuất, Chăm sóc khách hàng…) để đảm bảo hiệu quả triển khai các hoạt động marketing.

Quản lý nội dung và định hướng phát triển các kênh truyền thông (website, fanpage, sàn thương mại điện tử, email marketing…).

Đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing thông qua các chỉ số đo lường (KPIs) và báo cáo định kỳ cho Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành hàng mẹ & bé, thực phẩm hoặc FMCG.

Có kiến thức sâu rộng về marketing, đặc biệt là digital marketing, branding và trade marketing.

Kinh nghiệm làm việc với các nền tảng quảng cáo trực tuyến như Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads…

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

Kỹ năng phân tích, tư duy chiến lược và sáng tạo trong việc lên ý tưởng.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với KOLs, KOCs và có mạng lưới trong ngành mẹ & bé.

Tại CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh

Các chế độ phúc lợi theo luật lao động (lương, thưởng, nghỉ lễ, phép năm,..)

Du lịch, hoạt động teambuilding (100% chi phí công ty)

Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 7 (8h00 – 17h00)

Review lương hằng năm

Môi trường năng động, trẻ trung toàn các bạn GenZ nhiều năng lượng

Được tham gia khám sức khỏe hằng năm

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ khi ký hợp đồng chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM

