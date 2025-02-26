Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Quản lý nhân sự phòng marketing. Triển khai các công việc được giao, điều phối các nhân sự trong phòng đảm bảo công việc đúng tiến độ và hoàn thanh tốt công việc được giao.

- Xây dựng ngân sách và triển khai các hoạt động cho từng sự kiện/ hội chợ/ triển lãm.

- Đưa ra các ý tưởng, lập kế hoạch và thực thi các hoạt động marketing của công ty như: SEO/SEM, Email Ads, Facebook Ads, Google Ads, SMS, truyền thông báo đài, quảng cáo ngoài trời…

- Xây dựng, quản lý nội dung đăng tải (bao gồm viết bài, trình bày, ý tưởng hình ảnh) trên hệ thống fanpage và website của công ty.

- Theo dõi xu hướng của thị trường, từ đó đề xuất các hình thức truyền thông, quảng bá mới, phù hợp.

- Liên hệ, làm việc, giám sát các đối tác, dịch vụ thuê ngoài.

- Tham gia, phụ trách đầu việc và phối hợp cùng các phòng ban, bộ phận khác để tổ chức và vận hành các sự kiện/hội chợ/triển lãm của công ty

- Xây dựng mối quan hệ với phóng viên, báo đài nhằm đưa tin quảng bá cho sự kiện/ hội chợ/ triển lãm.

- Viết các bài PR, lập nội dung đề án tổ chức sự kiện/ hội chợ/ triển lãm.

- Phối hợp các bên tham gia giải quyết các vướng mắc, phát sinh tại sự kiện/ hội chợ/ triển lãm.

- Báo cáo công việc thường xuyên với Ban Giám đốc.