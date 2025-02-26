Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 1, Cao ốc Hoàng Việt, 34 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, Tp.HCM

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Quản lý nhân sự phòng marketing. Triển khai các công việc được giao, điều phối các nhân sự trong phòng đảm bảo công việc đúng tiến độ và hoàn thanh tốt công việc được giao.
- Xây dựng ngân sách và triển khai các hoạt động cho từng sự kiện/ hội chợ/ triển lãm.
- Đưa ra các ý tưởng, lập kế hoạch và thực thi các hoạt động marketing của công ty như: SEO/SEM, Email Ads, Facebook Ads, Google Ads, SMS, truyền thông báo đài, quảng cáo ngoài trời…
- Xây dựng, quản lý nội dung đăng tải (bao gồm viết bài, trình bày, ý tưởng hình ảnh) trên hệ thống fanpage và website của công ty.
- Theo dõi xu hướng của thị trường, từ đó đề xuất các hình thức truyền thông, quảng bá mới, phù hợp.
- Liên hệ, làm việc, giám sát các đối tác, dịch vụ thuê ngoài.
- Tham gia, phụ trách đầu việc và phối hợp cùng các phòng ban, bộ phận khác để tổ chức và vận hành các sự kiện/hội chợ/triển lãm của công ty
- Xây dựng mối quan hệ với phóng viên, báo đài nhằm đưa tin quảng bá cho sự kiện/ hội chợ/ triển lãm.
- Viết các bài PR, lập nội dung đề án tổ chức sự kiện/ hội chợ/ triển lãm.
- Phối hợp các bên tham gia giải quyết các vướng mắc, phát sinh tại sự kiện/ hội chợ/ triển lãm.
- Báo cáo công việc thường xuyên với Ban Giám đốc.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 1, Cao ốc Hoàng Việt, 34 Hoàng Việt, P.4, Quận Tân Bình, TP.HCM

