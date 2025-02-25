Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC THỊNH LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC THỊNH LAND
- Hồ Chí Minh: 105 Xuân Hồng, Phường 12, Tân Bình, TPHCM, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Xây dựng chiến lược marketing: Lập kế hoạch marketing tổng thể, chiến lược quảng bá thương hiệu và chiến dịch tiếp thị cho từng dự án bất động sản.
Quản lý nội dung & truyền thông: Chỉ đạo việc sản xuất nội dung marketing (bài viết, video, hình ảnh, tài liệu quảng cáo…) và quản lý các kênh truyền thông như website, fanpage, …
Phối hợp với bộ phận kinh doanh và các phòng ban liên quan để tạo ra các chiến lược thu hút khách hàng, hỗ trợ bán hàng hiệu quả, đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra;
Thực hiện công việc theo yêu cầu của Tổng giám đốc/Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm ở vị trí tương đương
Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và nhạy bén với xu hướng thị trường.
Thành thạo các công cụ marketing một lợi thế.
Có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC THỊNH LAND Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng ngày lễ tết, lương tháng thứ 13, phúc lợi các ngày sinh nhật, 8/3, 20/10/ 2/9...
Chế độ đào tạo, thăng tiến rõ ràng.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, tạo điều kiện cho cá nhân phát huy tối đa năng lực bản thân để phát triển và thăng tiến.
Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC THỊNH LAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
