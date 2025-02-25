Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 395 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Quận 5

Trưởng phòng Marketing

Xây dựng kế hoạch, mục tiêu Marketing dài và ngắn hạn cho chuỗi hệ thống Thẩm Mỹ Viện (TMV).

Triển khai các kế hoạch Marketing online và offline của TMV

Xây dựng hình ảnh, phát triển thương hiệu của TMV trên các nền tảng xã hội, website, facebook, tiktok...

Lập, thực hiện và theo dõi ngân sách chạy marketing hàng tháng, quý, năm và phân bổ ngân sách hợp lý.

Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing, thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu quả.

Nhận diện khách hàng mục tiêu, phân tích hành vi của người tiêu dùng và điều chỉnh các chiến dịch Marketing phù hợp.

Quản lý, chỉ đạo nhân viên phòng Marketing, chịu trách nhiệm hiệu suất công việc của Phòng Marketing, đảm bảo KPI đặt ra cho Phòng Marketing.

Chịu trách nhiệm kết nối các Phòng ban Công ty để triển khai các chiến dịch Marketing của Công ty hiệu quả.

Yêu Cầu Công Việc

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương và trong lĩnh vực phun xăm/thẩm mỹ/Academy (Đào tạo phun xăm)

Mạnh về Digital: Facebook Ads, tiktok ads, google ads…hoặc nội dung: Conent, Design, Video Editor

Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm, các vị trí thuộc phòng Marketing : Content, Design, Video Editor, Telesales…

Chính trực, chịu được áp lực công việc, tận tâm với công việc.

Quyền Lợi

Mức Lương: 30.000.000 - 50.000.000đ

Lương + Thưởng hấp dẫn theo hiệu quả công việc

Làm các dịch vụ làm đẹp với chính sách ưu đãi cho nhân viên

Môi trường làm việc trẻ, năng động, thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển

