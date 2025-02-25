Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU
- Hồ Chí Minh: 395 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
Xây dựng kế hoạch, mục tiêu Marketing dài và ngắn hạn cho chuỗi hệ thống Thẩm Mỹ Viện (TMV).
Triển khai các kế hoạch Marketing online và offline của TMV
Xây dựng hình ảnh, phát triển thương hiệu của TMV trên các nền tảng xã hội, website, facebook, tiktok...
Lập, thực hiện và theo dõi ngân sách chạy marketing hàng tháng, quý, năm và phân bổ ngân sách hợp lý.
Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing, thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu quả.
Nhận diện khách hàng mục tiêu, phân tích hành vi của người tiêu dùng và điều chỉnh các chiến dịch Marketing phù hợp.
Quản lý, chỉ đạo nhân viên phòng Marketing, chịu trách nhiệm hiệu suất công việc của Phòng Marketing, đảm bảo KPI đặt ra cho Phòng Marketing.
Chịu trách nhiệm kết nối các Phòng ban Công ty để triển khai các chiến dịch Marketing của Công ty hiệu quả.
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Mạnh về Digital: Facebook Ads, tiktok ads, google ads…hoặc nội dung: Conent, Design, Video Editor
Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm, các vị trí thuộc phòng Marketing : Content, Design, Video Editor, Telesales…
Chính trực, chịu được áp lực công việc, tận tâm với công việc.
Tại CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU Thì Được Hưởng Những Gì
Lương + Thưởng hấp dẫn theo hiệu quả công việc
Làm các dịch vụ làm đẹp với chính sách ưu đãi cho nhân viên
Môi trường làm việc trẻ, năng động, thoải mái
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU
