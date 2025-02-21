Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY SĨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34 đường 6B KDC Vĩnh Lộc , P Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Trách Nhiệm Chính

Quản Lý Hoạt Động Marketing: Điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động của phòng Marketing.

Lập Kế Hoạch Marketing: Phát triển và triển khai chiến lược marketing dài hạn và ngắn hạn, đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Quản Lý Nhân Sự: Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự phòng Marketing, đảm bảo hiệu suất làm việc cao.

Phân Tích Thị Trường: Theo dõi, phân tích xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các quyết định marketing phù hợp.

Quản Lý Ngân Sách: Lập và quản lý ngân sách cho các chiến dịch marketing, đảm bảo chi tiêu hiệu quả.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình Độ Học Vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Kinh Doanh hoặc các ngành liên quan.

Kinh Nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, trong đó có ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý.

Kỹ Năng: Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề tốt. Hiểu biết sâu rộng về thị trường và chiến lược marketing.

Tính Cách: Chủ động, sáng tạo, có khả năng làm việc dưới áp lực và định hướng kết quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY SĨ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 20 - 25 triệu/tháng

Thưởng KPI, thưởng hiệu suất và các phúc lợi khác theo chính sách công ty.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về marketing và quản lý.

Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Du lịch và team building thường niên

Thưởng các ngày Lễ Tết

Tổ chức hội thao hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY SĨ

