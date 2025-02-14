Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu chuỗi, lên ý tưởng và thực hiện các chiến dịch Marketing, chiến dịch truyền thông nhằm duy trì và tăng độ nhận diện thương hiệu trên thị trường, đảm bảo sự hoà hợp giữa thương hiệu với chiến lược phát triển của công ty;

Hoạch địch các chiến lượng, kế hoạch, giải đáp và hoạt động Marketing ngắn hạn và dài hạn;

Triển khai các hoạt động Marketing hàng tháng/quý/năm, phối hợp việc thực hiện với các phòng ban đảm bảo việc thực thi hiệu quả và đúng thời hạn;

Quản lý hoạt động PR & truyền thông, duy trì mối quan hệ với đối tác tiếp thị, báo chí, các bên truyền thông và KOLs, KOCs;

Quản lý về branding và brand guideline để xây dựng nhận diện thương hiệu;

Thu thập và phân tích các xu hướng của thị trường, ý kiến khách hàng, đối thủ cạnh tranh,....để nắm bắt các cơ hội tăng trưởng, đồng thời xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng đến doanh số và thị phần của Công ty;

Phối hợp cùng các phòng ban liên quan để xây dựng các chiến lược giá, menu, chính sách khuyến mãi,....phù hợp với từng giai đoạn;

Xây dựng các công cụ đo lường hiệu quả hoạt động Marketing, nhằm kịp thời đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả công việc (ROI), đảm bảo tiến độ thực hiện các hoạt động được đồng bộ và hiệu quả;

Quản lý ngân sách và chi phí, đảm bảo các hoạt động Marketing hợp lý và hiệu quả;

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện xử lý khủng hoảng truyền thông;

Quản lý nhân sự trong team, các dự án của phòng Marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành Marketing hoặc Truyền thông đa phương tiện hoặc ngành liên quan;

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trở lên ở vị trí tương đương trong ngành F&B;

Có kinh nghiệm liên quan đến PR, Branding và Digital trong lĩnh vực truyền thông;

Có chiến lược phát triển ảnh hưởng thương hiệu của Công ty;

Có kỹ năng trình bày, đàm phán và lập kế hoạch.

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: deal theo năng lực;

Thử việc 2 tháng;

Thưởng tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG

