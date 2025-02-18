Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh mảng Doanh nghiệp chịu trách nhiệm xây dựng và thực thi chiến lược phát triển kinh doanh B2B, thúc đẩy doanh số từ các tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, quản lý đội ngũ kinh doanh nhằm mở rộng thị phần và tăng trưởng bền vững trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo.

II. NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh

• Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn (ngắn, trung và dài hạn) phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

• Xây dựng các gói giải pháp đào tạo dành cho khách hàng doanh nghiệp.

• Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, đề xuất các chiến lược mở rộng thị trường.

• Xây dựng, duy trì quan hệ với các khách hàng lớn, đối tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục và doanh nghiệp.

2. Phát triển thị trường & doanh số

• Xây dựng hệ thống khách hàng doanh nghiệp tiềm năng, phát triển quan hệ với các tổ chức, hiệp hội.

• Đề xuất các chương trình hợp tác, chiến lược marketing B2B nhằm thu hút khách hàng doanh nghiệp.

• Phối hợp với phòng Marketing để triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm/ dịch vụ đến nhóm khách hàng doanh nghiệp.

• Chịu trách nhiệm về doanh số, đảm bảo các chỉ tiêu KPIs kinh doanh theo tháng/quý/năm.