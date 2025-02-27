Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SONG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2 Đường số 3, Phường 9, Gò Vấp, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược và kế hoạch truyền thông theo tháng- quý- năm. Triển khai thực hiện theo kế hoạch đã đặt ra.

Lập và theo dõi ngân sách marketing hàng quý, hàng năm và phân bổ ngân sách hợp lý.

Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng, phân tích các báo cáo nghiên cứu thị trường...để nắm bắt các cơ hội tăng trưởng.

Có đề xuất, điều chỉnh thay đổi kế hoạch, hình thức cho phù hợp với từng điều kiện tình hình cụ thể. Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing, thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu quả so với mục tiêu.

Xây dựng nội dung giá trị và hấp dẫn cho website, fanpage..các kênh truyền thông nội bộ công ty & kênh truyền thông bên ngoài nhằm thu hút nhóm khách hàng mục tiêu.

Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự phòng marketing.

Chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về việc tổ chức, quản lý, phân công công việc trong bộ phận.

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Yêu cầu đã từng setup các chiến dịch Marketing mảng xây dựng nhà phố.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông…

Hiểu rõ cách thức hoạt động Quảng cáo trên các kênh Digital Marketing.

Am hiểu về SEO, Google AdWords, Quản trị web, Meta, Tiktok, Youtube.

Kỹ năng phân tích tốt, có kinh nghiệm xây dựng chiến lược marketing.

Có khả năng phân tích thị trường.

Có năng lực tổ chức, lãnh đạo và điều hành phòng ban, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SONG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 20 triệu ( thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn )

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Chế độ phúc lợi theo Quy định chung của Công ty

Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, team building.

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, và kỹ năng.

Môi trường làm việc sáng tạo, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SONG PHÁT

