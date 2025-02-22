Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, quản lý phòng Marketing, đào tạo và giám sát đội ngũ marketing trực thuộc phòng; Định hướng, phân công công việc, và đo lường hiệu quả làm việc của từng thành viên trong phòng; Đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên đảm bảo đội ngũ luôn nắm bắt xu hướng và kỹ thuật mới trong lĩnh vực marketing; xây dựng môi trường làm việc sáng tạo & hiệu quả; Xây dựng định biên và chức năng nhiệm vụ phòng/nhóm/cá nhân
Xây dựng cơ cấu tổ chức, quản lý phòng Marketing, đào tạo và giám sát đội ngũ marketing
- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện chiến lược Marketing trong ngắn hạn (tuần, tháng, quý) và dài hạn (năm, vài năm) dựa trên chiến lược ban hành của công ty nhằm đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả trong các hoạt động marketing, các chiến dịch quảng cáo và chương trình khuyến mại; Thiết lập và quản lý ngân sách hoạt động marketing
Xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện chiến lược Marketing
- Tham mưu tới Ban Tổng Giám đốc/Giám đốc Marketing về việc xây dựng chiến thuật, mục tiêu, kế hoạch về marketing và đưa ra những quyết định phù hợp với tình hình thị trường, doanh nghiệp hiện tại
Tham mưu tới Ban Tổng Giám đốc/Giám đốc Marketing
- Tổ chức triển khai, quản lý, giám sát, đánh giá các chương trình, chiến dịch marketing
Tổ chức triển khai, quản lý, giám sát, đánh giá các chương trình, chiến dịch marketing
Chiến dịch quảng cáo: Quản lý thiết kế và triển khai các chiến dịch quảng cáo đa kênh (Online và offline), bao gồm quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội, truyền hình, báo chí và các phương tiện truyền thông khác.
Quan hệ công chúng (PR): Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các cơ quan báo chí, truyền thông. Tổ chức các sự kiện, họp báo để tăng cường sự hiện diện và uy tín của thương hiệu.
Quản lý Digital Marketing: Tối ưu hoá các chiến lược digital marketing bao gồm SEO, SEM, content marketing, email marketing và social media. Phân tích và đánh giá hiệu quả các chiến lược để đưa ra điều chỉnh kịp thời.
Phát triển sản phẩm mới: Hợp tác với bộ phận RnD để phát triển và đưa ra thị trường các sản phẩm mới, đảm bảo phù hợp với xu hướng và nhu cầu của khách hàng.
Đo lường hiệu quả: Sử dụng các công cụ phân tích để đo lường và báo cáo hiệu quả các hoạt động marketing, từ đó đưa ra các đề xuất cải thiện.
Theo dõi, giám sát, báo cáo hiệu quả triển khai của các hoạt động marketing, từ đó đề xuất những thay đổi phù hợp hoặc giải quyết những sự cố trước khi chúng làm ảnh hưởng đến toàn bộ chiến lược.
- Quản lý thương hiệu và hình ảnh công ty: Đảm bảo thông điệp truyền tải trên tất cả các kênh cần phải nhất quán, dễ hiểu, nhắm đúng vào khách hàng mục tiêu; Kiểm soát rủi ro; xử lý khủng hoảng về thương hiệu và truyền thông (nếu có)
Quản lý thương hiệu và hình ảnh công ty:
- Báo cáo công việc cho cấp trên theo kế hoạch tháng/quý/năm, thực hiện các yêu cầu khác từ dự án hay mục tiêu của Ban Tổng Giám Đốc Công ty

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành liên quan: Marketing hoặc công nghệ: Marketing, công nghệ thông tin, quan hệ công chúng, quan hệ quốc tế, hoặc những lĩnh vực có liên quan khác...
- Kinh nghiệm vị trí tương đương trên 05 năm về Marketing/Truyền thông/ Branding/ Advertising đa lĩnh vực: bán lẻ, phân phối, thương mại, FMCG, Non-FMCG, y tế, thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc sắc đẹp, công nghệ EMS training gym, công nghệ Blockchain, AI...
- Có kinh nghiệm triển khai dự án. Có kinh nghiệm và kỹ năng lập kế hoạch và xây dựng chiến lược marketing ở mọi khía cạnh (branding, sản phẩm,...) và đa ngành hàng
- Có kiến thức chuyên môn Marketing, truyền thông và thương hiệu dày dặn, bài bản, chuyên sâu.
- Có kiến thức về các phương pháp, công cụ nghiên cứu thị trường, hiểu biết về Martech
- Khả năng cảm thụ và truyền tải giữa ngôn ngữ và hình ảnh.
- Kỹ năng viết lách và chuyển đổi ngôn ngữ linh hoạt, sáng tạo
- Kỹ năng thuyết trình và nói trước đám đông.
- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích dữ liệu thị trường và hành vi người tiêu dùng nhạy bén, linh hoạt
- Kỹ năng giao tiếp thành thục, hiệu quả, có khả năng xây dựng mối quan hệ với đối tác, nhà phân phối, báo chí, truyền thông.
- Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tổ chức và phát triển đội nhóm, tạo động lực.
- Chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 30tr +++ (+ KPI + hoa hồng)
Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực và trách nhiệm
Được nghỉ các ngày Lễ, Tết trong năm theo quy định.
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Quà mừng bản thân kết hôn ( trị giá hiện kim)đối với NV chính thức;
Chúc mừng CBNV sinh con ( áp dụng cho nam & nữ) đối với NV chính thức
Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như : khám sức khỏe định kỳ gói tổng quát cao cấp dành cho Cấp Quản lý...;
Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty
Được hưởng ưu đãi khi mua hàng là sản phẩm của Công ty chiết khấu lên đến 60%: Quạt làm mát hơi nước, Máy lọc nước, Ghế massage, Máy chạy bộ, Thiết bị massage nhỏ,...
Được xem xét tăng lương hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà PICO, Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

