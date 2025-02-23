Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAILISA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 88 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing

- Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ cùng ngành trên môi trường online và insight của khách hàng

- Quản lý các kênh fanpage, youtube, website, tiktok, zalo, instagram...

- Xây dựng kế hoạch phát triển, các chiến lược Marketing, PR cho thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ, marketing online thu hút khách hàng cho công ty theo mục tiêu đề ra.

- Đào tạo & huấn luyện nhân viên: thái độ, kỹ năng và kiến thức chuyên môn để thực hiện công việc

- Quản lý và điều hành hoạt động của bộ phận Marketing: phân công nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc nhóm thực hiện công việc được giao

- Tổ chức các hoạt động truyền thông cho công ty.

- Báo cáo kết quả và tình hình thực hiện các hoạt động marketing theo tuần, tháng, quý, năm.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm lĩnh vực digital marketing: Facebook, SEO, Google Marketing, Sàn Thương Mại Điện Tử

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí Trưởng Phòng/ Leader

- Am hiểu về lĩnh vực Thời Trang – Mỹ Phẩm – Làm Đẹp

- Có kiến thức về digital, performance, tư duy business tốt

- Năng động, trách nhiệm trong công việc, công tác đào tạo quản lý làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực

- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành: CNTT, truyền thông báo chí, digital marketing,... là một lợi thế

- Nam, Nữ độ tuổi từ 27 > 35

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAILISA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 20 – 30 triệu. Có thưởng thêm theo KPI

- Đóng bảo hiểm đầy đủ theo luật Lao động

- Lương tháng 13

- Phụ cấp thai sản

- Thưởng năng suất và các loại thưởng các dịp Lễ (30/04 – 01/05, 02/09, 20/10 ...), Tết Dương lịch, Tết âm lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAILISA

