Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Trưởng phòng pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng pháp chế Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

-Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Pháp chế theo quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật. Chỉ đạo, điều hành nhân viên dưới quyền giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụ
-Phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ, soát xét và chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng công việc tư vấn pháp lý của phòng;
-Soạn thảo, thẩm định các Hợp đồng và văn bản nội bộ trước khi trình các cấp lãnh đạo ký kết, ban hành;
-Tư vấn chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết/ tranh tụng xử lý các phát sinh về tranh chấp quyền lợi giữa công ty với đối tác và người lao động khi có phân công, ủy quyền;
-Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu ...
-Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định;
-Kiểm tra, kiểm soát trình tự thủ tục đầu tư từ khi đề xuất dự án đến khi bàn giao dự án, hoàn thành việc xác nhận khối lượng, giá trị thanh toán với Cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền.
-Chịu trách nhiệm làm việc với các đơn vị tư vấn, nhà thầu để hoàn thiện, bổ sung các thủ tục pháp lý, đảm bảo đủ hồ sơ pháp lý trong giai đoạn đầu tư xây dựng dự án
-Tư vấn Công ty và thực hiện các công việc liên quan về việc tham gia dịch vụ thương mại quốc tế
-Thực hiện tốt các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 2 năm tại vị trí tương đương có kinh nghiệm pháp chế trong lĩnh vực về sự kiện, hội nghị, du lịch Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành luật Kỹ năng giao tiếp tốt và chịu được áp lực cao Làm việc cẩn trọng và tư duy pháp lý tốt
Kinh nghiệm 2 năm tại vị trí tương đương
có kinh nghiệm pháp chế trong lĩnh vực về sự kiện, hội nghị, du lịch
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành luật
Kỹ năng giao tiếp tốt và chịu được áp lực cao
Làm việc cẩn trọng và tư duy pháp lý tốt

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày Lễ, Tết. BHYT, BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động. Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao. Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.
Thưởng các ngày Lễ, Tết.
BHYT, BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 29, Đoàn Thị Điểm, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

