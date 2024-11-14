Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Paxsky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

• Lập kế hoạch và làm báo cáo phát triển các dự án kinh doanh khu vui chơi hàng năm;
Do planning and make report for developing business project of amusement park yearly
• Tìm kiếm mặt bằng thuê địa điểm cho những dự án mới trong TTTM;
Searching for leased premises for new project in Shopping Mall
• Thương thảo các điều kiện mặt bằng và xúc tiến hợp đồng thuê địa điểm;
Negotiate the conditions of premise leasing contract;
• Lên kế hoạch phối hợp với các phòng ban khác để triển khai và xây dựng khu vui chơi mới;
Plan to coordinate with other departments to deploy and build a new play area;
• Các công việc khác liên quan đến việc phát triển dự án theo sự chỉ đạo của cấp trên
The other related works of business development according to instruction of superior

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bắt buộc (Must have)
(Must have)
• Nữ, Độ tuổi: 28 - 40 tuổi
Female, Age: 28 - 40 years old
• Sống tại TP.HCM; hoặc người có thể chuyển đến làm việc tại Tp.HCM
Living in HCMC; or can transfer to work in HCMC
• Tốt nghiệp đại học trở lên
Graduated in university
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển dự án, tìm kiếm mặt bằng trong TTTM từ 2 năm trở lên
Have experience of business development, search for premises in Shopping Mall for 2 year more
• Có thể đi công tác các tỉnh
Can go business trip in provinces
• Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt
Have good communication, negotiation skills
• Có kỹ năng về tin học văn phòng tốt: word, excel, powerpoint
Obtain skills of MS Office of word, excel, pp
• Thành thạo tiếng anh hoặc tiếng nhật
Good in English or Japanese
- Ưu tiên (Preferred)
(Preferred)
Có hiểu biết về thi công xây dựng, hồ sơ pháp lý
Have knowledge for contruction, Legal documents

Tại Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi:
• Lương: 14 - 18 triệu/tháng (tiền lương và cấp bậc sẽ quyết định theo năng lực của ứng viên)
Salary: 14 -18 mil/month (salary & position shall be determined by the candidate’s ability)
• Thưởng: tháng 13 và thưởng thành tích theo chính sách công ty
Bonus: 13th salary and performance bonus according to company policy
• Thời gian làm việc: Tuần làm 5 ngày nghỉ 2 ngày; ngày làm 8.5h và nghỉ ngơi 1h
Working time: working 5 day/week & off 2 day/week; 8.5 hour/day
• Sau 2 tháng thử việc, được ký hợp đồng lao động chính thức và được tham gia bảo hiểm đầy đủ
Sign labor contract after 2 months of probation period
• Được đào tạo các nghiệp vụ và kỹ năng làm việc
Be trained knowledge & skill of work
• Có cơ hội thăng tiến
Have Promotion chance
• Được hưởng các chế độ khác theo luật lao động và quy định của công ty
Other benefits on the company policy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam

Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Pax Sky, Số 34 Phạm Ngọc Thạch, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

