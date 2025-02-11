Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 15 tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, TP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Kiểm soát, duyệt các hồ sơ chứng từ kế toán nội bộ: Tiếp nhận các hồ sơ, chứng từ từ nhân viên kế toán. Kiểm tra, kiểm soát đảm bảo các nghiệp vụ kế toán được phản ánh đầy đủ, chính xác. Các hồ sơ chứng từ kèm theo cũng phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật và quy định của Công ty;
- Kiểm soát các nghiệp vụ kế toán quản trị/thuế vùng phụ trách;
- Công tác đối chiếu số liệu và cung cấp số liệu: Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;
- Kiểm tra tính hợp lý số dư cuối kỳ và khớp đúng với các báo cáo chi tiết: doanh thu, chi phí, khấu hao, TSCĐ, CCDC, Thuế, Công nợ, các nghiệp vụ khác;
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu; Cung cấp số liệu cho Ban Tổng Giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khác khi có yêu cầu; Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu
- Báo cáo/Cân đối nguồn vốn: Lên kế hoạch dòng tiền, thu chi trong tuần, đảm bảo dòng tiền hoạt đồng của công ty
- Kiểm soát tờ khai thuế hàng tháng. Lập BCTC,: Rà soát số liệu hạch toán trên hệ thống, phối hợp lập BCTC quý, năm; Kiểm soát báo cáo tài chính Quý, năm để thực hiện công bố thông tin theo quy định; Kiểm soát việc lập báo cáo vốn khả dụng hàng tháng, quý, bán niên, năm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15 tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

