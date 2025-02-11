Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

- Kiểm soát, duyệt các hồ sơ chứng từ kế toán nội bộ: Tiếp nhận các hồ sơ, chứng từ từ nhân viên kế toán. Kiểm tra, kiểm soát đảm bảo các nghiệp vụ kế toán được phản ánh đầy đủ, chính xác. Các hồ sơ chứng từ kèm theo cũng phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật và quy định của Công ty;

- Kiểm soát các nghiệp vụ kế toán quản trị/thuế vùng phụ trách;

- Công tác đối chiếu số liệu và cung cấp số liệu: Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;

- Kiểm tra tính hợp lý số dư cuối kỳ và khớp đúng với các báo cáo chi tiết: doanh thu, chi phí, khấu hao, TSCĐ, CCDC, Thuế, Công nợ, các nghiệp vụ khác;

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu; Cung cấp số liệu cho Ban Tổng Giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khác khi có yêu cầu; Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu

- Báo cáo/Cân đối nguồn vốn: Lên kế hoạch dòng tiền, thu chi trong tuần, đảm bảo dòng tiền hoạt đồng của công ty

- Kiểm soát tờ khai thuế hàng tháng. Lập BCTC,: Rà soát số liệu hạch toán trên hệ thống, phối hợp lập BCTC quý, năm; Kiểm soát báo cáo tài chính Quý, năm để thực hiện công bố thông tin theo quy định; Kiểm soát việc lập báo cáo vốn khả dụng hàng tháng, quý, bán niên, năm.