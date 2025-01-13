Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 3,000 USD

- Tổ chức việc lập và thực hiện các kế hoạch tài chính của Công ty, lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

- Hoạch định chiến lược tài chính của Công ty định kỳ theo tháng/ Quý/ năm;

- Đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho các hoạt động của Công ty

- Quan hệ với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư ... nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính, phục vụ mục tiêu và chiến lược kinh doanh Công ty

- Quản lý và khai thác các nguồn vốn. Đảm bảo nguồn vốn cùng các loại tài sản của Công ty được kiểm soát và sử dụng hợp lý

- Kiểm tra hướng dẫn, ký duyệt các sổ sách, chứng từ theo phạm vi thẩm quyền được phân công.

- Tham gia xây dựng các quy chế quản lý tài chính, các định mức khoán chi phí cho các đơn vị trực thuộc, các cơ chế tài chính.

- Quản lý luân chuyển của dòng tiền, giám sát toàn bộ ngân sách. Đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Công ty cho hoạt động đầu tư, SXKD.

- Xác định các rủi ro tài chính và tổ chức triển khai các giải pháp quản trị rủi ro tài chính sau khi được phê duyệt;

- Lập hồ sơ phục vụ vay vốn ngắn hạn và dài hạn.

- Lập ngân sách và báo cáo tài chính.

- Cập nhật kịp thời và nắm vững các quy định, chính sách quản lý tài chính, chính sách thuế của Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế, để tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành giải quyết kịp thời.