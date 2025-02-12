Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu

1. Quản lý hệ thống CRM & Dữ liệu khách hàng

- Xây dựng & tối ưu chiến lược CRM toàn quốc, nâng cao giá trị vòng đời khách hàng (CLV).

- Quản lý & vận hành hệ thống CDP, HubSpot, Marketing Automation để cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

- Phối hợp với Digital & Sales để triển khai remarketing, upsell, cross-sell dựa trên dữ liệu khách hàng.

- Xây dựng mô hình chấm điểm khách hàng (Customer Scoring), phân khúc khách hàng để tối ưu chiến dịch giữ chân.

2. Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng (CSKH) & Bảo hành

- Chịu trách nhiệm vận hành hệ thống hotline, email, social chat, showroom CSKH đảm bảo dịch vụ khách hàng xuất sắc.

- Kiểm soát tỷ lệ xử lý khiếu nại lần đầu (First Call Resolution - FCR), SLA, CSAT, NPS.

- Quản lý hoạt động bảo hành, đổi trả, hậu mãi, đảm bảo tính đồng bộ trên toàn hệ thống.

- Phối hợp với Kho vận, Kỹ thuật, R&D để cải thiện chất lượng sản phẩm thông qua dữ liệu bảo hành.

3. Xây dựng chiến lược giữ chân khách hàng & chương trình Loyalty

- Thiết kế & triển khai chương trình khách hàng thân thiết, ưu đãi, thẻ thành viên nhằm tăng tỷ lệ giữ chân (Retention Rate).

- Phối hợp với Marketing & Digital để thực hiện các chiến dịch remarketing tự động.

- Đánh giá hiệu quả chương trình Loyalty & đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu.