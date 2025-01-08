Tuyển Trưởng phòng tài chính Vinapro Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Trưởng phòng tài chính Vinapro Group

Vinapro Group
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Vinapro Group

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Vinapro Group

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10 ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nôi

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

*** Đơn vị công tác:Công Ty Cổ Phần Richer Commodity
Công Ty Cổ Phần Richer Commodity là công ty thuộc VINAPRO GROUP - 1 doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều tới hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, Vinapro Group nhận thấy rằng, để nâng cao giá trị cho hạt điều Việt Nam, doanh nghiệp cần phải đi tiên phong trong việc chế biến sâu và tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn so với việc chỉ xuất khẩu sản phẩm thô.
Công Ty Cổ Phần Richer Commodity
Năm 2022, sữa hạt điều Richer Milk ra đời chính là minh chứng cho quyết tâm đó. Sản phẩm không chỉ mang đến một lựa chọn mới cho người tiêu dùng mà còn mở ra một hướng đi mới cho ngành hạt điều Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, với sự sáng tạo và không ngừng đổi mới, Richer Commodity sẽ góp phần đưa sản phẩm sữa hạt điều Việt Nam trở thành một thương hiệu được yêu thích trên toàn cầu.
Richer Milk là dòng sữa hạt điều được chế biến trên dây chuyền công nghệ nghiêm ngặt của Tập đoàn Tetra Pak (Thụy Điển), tận dụng chính thế mạnh hạt điều của Việt Nam để tạo ra sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp 2600mg Omega 3 - 6 - 9, mang lại những lợi ích cho tim mạch và trí não của người dùng.
Sau một năm thâm nhập thị trường, Richer Milk đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần. Thương hiệu không ngừng mở rộng mạng lưới phân phối:
1. Các nền tảng online: Facebook, Shopee Mall, Tiktok,…
2. Hệ thống 10.000 điểm bán trên toàn quốc m tại các chuỗi siêu thị và cửa hàng tiện lợi lớn trên toàn quốc như: AEON Mall, Lotte Mart, Emart, Fuji Mart, BRG Mart, Tmart…

Yêu Cầu Công Việc

Quyền Lợi

Liên Hệ Công Ty

Vinapro Group

Vinapro Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10, ngõ 1, đường Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

