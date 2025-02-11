Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Lập và xây dựng hệ thống báo cáo bổ sung phục vụ mục đích quản trị tài chính (nếu cần), triển khai và theo dõi và kiểm soát các hoạt động tài chính.

- Phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh; cảnh báo các rủi ro (nếu có) từ đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất để đảm bảo tối ưu hóa các chỉ tiêu tài chính theo các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

- Quản lý và xây dựng các mối quan hệ lâu dài với ngân hàng và chịu trách nhiệm cho việc huy động vốn từ ngân hàng và các đối tác khác (nếu có). Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh xây dựng phương án vay, xây dựng các mô hình tài chính – dòng tiền, làm việc trực tiếp với các đơn vị kinh doanh, bộ phận phê duyệt thuộc các ngân hàng để đáp ứng các yêu cầu trong việc cấp hạn mức tín dụng trung dài hạn và ngắn hạn bao gồm cả đơn vị thành viên.

- Vận dụng linh hoạt, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện hạn mức tín dụng, duy trì khả năng thanh toán đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho hoạt động. Điều phối các phòng ban để hướng tới các mục tiêu tài chính chung của doanh nghiệp.

- Tham gia rà soát định kỳ/ đột xuất, đóng góp các ý kiến tham vấn về hồ sơ, tài liệu (báo cáo tài chính, hợp đồng kinh tế, hồ sơ pháp lý…), các vấn đề liên quan đến thuế và hoạt động tài chính để định hướng các mục tiêu và giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính, làm việc trực tiếp với các bên đối tác như kiểm toán, ngân hàng, thuế… để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

- Các nhiệm vụ trên được thực hiện tại công ty mẹ và các công ty con.