Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nagakawa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Xây dựng và quản lý mạng lưới Liên kết đa dạng và phong phú. Bao gồm việc tìm kiếm, liên hệ, phát triển mối quan hệ với các đối tác tiềm năng.

- Phát triển mối quan hệ với các đối tác tiềm năng.

- Phân tích thị trường để đề xuất và triển khai các chiến lược tiếp thị liên kết hiệu quả nhằm tăng doanh số bán hàng và tối ưu hóa hiệu suất.

- Theo dõi hiệu suất của các chiến lược tiếp thị liên kết, đánh giá kết quả và thực hiện các biện pháp cải thiện để tối ưu hóa hiệu quả để đạt được mục tiêu kinh doanh

- Hỗ trợ, hướng dẫn và duy trì mối quan hệ tương tác tích cực với các đối tác.

-Lên kế hoạch, thực thi và giám sát để đảm bảo đạt target về doanh thu từ Affiliate đề ra trong mức chi phí cho phép

-Quản lý và phát triển chương trình tiếp thị liên kết, bao gồm hướng dẫn và theo dõi hiệu suất của KOL, KOC, người sáng tạo và đối tác liên kết.

-Đàm phán và quản lý hợp đồng với KOL, KOC, người sáng tạo và đối tác liên kết, đảm bảo các điều khoản có lợi cho cả hai bên và phù hợp với mục tiêu của công ty.

-Phát triển các chiến lược nội dung affiliate dựa trên hành vi của người dùng, hiểu biết sâu sắc về ngành hàng, dòng sản phẩm và những yếu tố liên quan.

-Nắm bắt xu hướng nội dung Tiktok, đưa ra các đề xuất phát triển cho kênh Affiliate.

-Xây dựng chính sách, tài liệu hướng dẫn, thông tin chương trình bán hàng và các chiến dịch truyền thông phù hợp với đội ngũ KOL/KOC, người sáng tạo và đối tác liên kết