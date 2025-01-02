Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tiếp nhận HSTK từ TVTK

- Kiểm tra rà soát HSTK phát hiện lỗi để phản hồi lại TVTK

- Chủ trì họp TVTK để giải quyết vấn đề về thiết kế;

- Chủ động tương tác trực tiếp với các phòng ban TVTK để giải quyết các vướng mắc , thay đổi thiết kế

- Thay mặt CĐT để rà soát HSTK để ký và trình TGĐ Phê duyệt

- Đầu mối nhận thông tin từ thay đổi , vướng mắc thiết kế từ công trường để làm việc với TVTK . nhằm kịp tiến độ thi công;

- Làm báo cáo tổng hợp tình hình thiết kế của dự án từ giai đoạn phát triển dự án đến thực hiện dự án

- Lập spec của TVTK kèm theo mẫu để trình duyệt TGĐ theo quy trình

- Tham gia lựa chọn mẫu vật liệu.

- Tham gia đàm phán với các nhà cung cấp vật tư, nhà thầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo công ty.

- Thay mặt CĐT phát hành HSTK và lưu trữ.