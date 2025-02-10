Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu

Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty cổ phần nhựa Á Đông

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công ty cổ phần nhựa Á Đông

Mức lương
30 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 14

- 15, A18

- BTSL2, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 30 - 60 Triệu

1. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
• Đứng đầu về mặt chuyên môn nghiệp vụ để giải quyết công việc trong lĩnh vực tài chính kế toán.
• Đào tạo và phát triển đội ngũ trong phạm vị quản lý.
• Quản lý công tác kế toán đảm bảo phản ánh chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp, hạn chế các rủi ro về hạch toán kế toán và tuân thủ pháp luật.
2. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC
LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH VÀ LÊN KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO NGUỒN VỐN HOẠT ĐỘNG
• Biết cách kiểm soát các rủi ro và đưa ra những đề xuất hạn chế rủi ro về thuế và công tác hạch toán kế toán.
• Lập kế hoạch ngân sách ngắn hạn và dài hạn phù hợp với định hướng phát triển của công ty.
• Điều chỉnh Kế hoạch ngân sách và hạn mức các khoản mục ngân sách (chính sách, phương pháp tính) phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.
• Dự báo dòng tiền ngắn hạn và quản lý khả năng thanh khoản của công ty.
• Dự báo dòng tiền dài hạn.
• Tham gia thẩm định các dự án đầu tư đưa ra những tư vấn đảm bảo tính hiệu quả của dự án.
• Lập và thực hiện Kế hoạch nguồn tài trợ vốn.
• Phát triển đa dạng hóa các nguồn tài trợ.
• Quản lý quan hệ các nguồn tài trợ.
• Lập và quản lý kế hoạch ngân sách đảm bảo các chỉ tiêu tài chính được đo lường chính xác và theo đúng kế hoạch.
• Quản lý tốt các kế hoạch dòng tiền ngắn và dài hạn các nguồn tài trợ vốn, đảm bảo nguồn tài chính ổn định theo kế hoạch hoạt động của công ty.
3. KIỂM SOÁT VÀ LẬP KẾ HOẠCH
• Tổng hợp kế hoạch chi tiêu và dự báo dòng tiền ngắn hạn.
• Tổng hợp hồ sơ vay vốn theo yêu cầu của các tổ chức tín dụng.
• Tổng hợp hồ sơ nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp, các khoản được hoàn thuế.
• Kiểm soát số liệu kế toán, kết chuyển bút toán và số dư các phần hành.
4. BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH
• Lập và phân tích các báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ liên quan đến công tác kế toán theo quy định của pháp luật và của công ty.
• Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản thuộc phần hành, phần việc phụ trách và đề xuất biện pháp quản lý.
5. HỖ TRỢ BAN ĐIỀU HÀNH RA QUYẾT ĐỊNH
• Hỗ trợ, tham mưu Ban điều hành đưa ra những thông tin ra quyết định tài chính dài hạn như:
+ Quyết định đầu tư vốn
+ Quyết định tài trợ vốn
+ Quyết định Phân phố lợi nhuận
• Tham mưu các quyết định tài chính ngắn hạn như:
+ Quyết định chính sách bán hàng
+ Quyết định chiết khấu thanh toán
+ Quyết định dự trữ vốn bằng tiền
+ Quyết định khấu hao TSCĐ
+ Quyết định trích lập dự phòng……

Với Mức Lương 30 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
• Cử nhân chuyên ngành tài chính kế toán kiểm toán thuộc khối kinh tế. Ưu tiên các trường: Học viện tài chính, Học viện ngân hàng, kinh tế quốc dân…
• Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ ACCA, CFA, CPA…..
• Thành thạo tin học văn phòng như: Các công cụ bảng tính, Công cụ thuyết trình, Công cụ quản lý tiến độ công việc dự án.
• Có khả năng đọc hiểu, phân tích các chỉ số tài chính và báo cáo tài chính.
• Có kỹ năng lập kế hoạch, quản trị tài chính dự án để đưa ra các phương pháp quản trị tài chính phù hợp với từng dự án.
2. KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
• Có nền tảng tài chính doanh nghiệp vững chắc và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm quản lý trong lĩnh vực quản trị tài chính, từng giữ các chức vụ như Giám đốc Tài chính hoặc Trưởng phòng TCKT hoặc Kế toán trưởng hoặc các vị trí tương đương tại các công ty SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU (BẮT BUỘC)
• Có tư duy năng động, cải tiến để tạo sự khác biệt về hiệu quả.
• Có khả năng tổng hợp vấn đề, trình bày và mở rộng vấn đề.
• Biết quản lý công việc khoa học và đảm bảo sự phối hợp của nhiều lĩnh vực chuyên môn.
• Thiết lập chương trình đào tạo và quản lý đội nhóm trên quan điểm trao đổi, chia sẻ, chấp nhận sự khác biệt để hoàn thành mục tiêu.

Tại Công ty cổ phần nhựa Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Thu nhập: 30-60 triệu/tháng. Thoả thuận theo năng lực
Ăn trưa tại văn phòng
Thưởng các ngày lễ/tết
Du lịch hàng năm
Teambuilding, hoạt động tập thể
Tặng thêm ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
Chính sách chế độ tuân thủ luật và trên luật
Môi trường đồng nghiệp, văn minh, thân thiện
Cơ sở vật chất hiện đại
Tham gia các khoá đào tạo của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần nhựa Á Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần nhựa Á Đông

Công ty cổ phần nhựa Á Đông

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 14,15 A18 Geleximco A Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

