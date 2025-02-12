Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 5S Fashion làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mô tả công việc

• Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ.

• Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.

• Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.

• Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.

• Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.

• Kiểm tra và giám sát tình hình thanh toán công nợ NCC.

• Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng, dự án.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan trong Công ty, lập, theo dõi và quản lý kế hoạch kinh doanh và ngân sách cho toàn Công ty.

• Hỗ trợ kế toán trưởng đi giao dịch với Ngân hàng: Kiểm tra định kỳ, Khảo sát dự án/tài sản phục vụ thẩm định giá…

• Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.