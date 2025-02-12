Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 5S Fashion làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 5S Fashion
- Hà Nội: Tầng 1, tòa V2 Home City, 177 Trung Kính, P. Yên Hoà
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Mô tả công việc
• Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ.
• Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.
• Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.
• Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.
• Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.
• Kiểm tra và giám sát tình hình thanh toán công nợ NCC.
• Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng, dự án.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan trong Công ty, lập, theo dõi và quản lý kế hoạch kinh doanh và ngân sách cho toàn Công ty.
• Hỗ trợ kế toán trưởng đi giao dịch với Ngân hàng: Kiểm tra định kỳ, Khảo sát dự án/tài sản phục vụ thẩm định giá…
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 5S Fashion Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 5S Fashion
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
