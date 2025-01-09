Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tập Đoàn Sunshine Và Tập Đoàn Xây Dựng SCG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tập Đoàn Sunshine Và Tập Đoàn Xây Dựng SCG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tập Đoàn Sunshine Và Tập Đoàn Xây Dựng SCG
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tập Đoàn Sunshine Và Tập Đoàn Xây Dựng SCG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Sunshine Center, số 16 đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn Sunshine và Tập đoàn xây dựng SCG cần tuyển gấp vị trí Giám Đốc Tài Chính - CFO.
Nhiệm vụ chính:
1. Quản lý và điều hành hoạt động của Phòng Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao.
2. Thu xếp vốn (ngân hàng/trái phiếu/sản phẩm tài chính/vốn đầu tư…) và quản trị dòng tiền của Công ty đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư của Công ty
3. Cấu trúc các hoạt động tài chính, lên phương án tài chính nhằm đảm bảo kế hoạch doanh thu, hiệu quả hoạt động, tối ưu chi phí theo các mục tiêu, chiến lược của Công ty.
4. Xây dựng kế hoạch doanh thu, chi phí, kế hoạch ngân sách định kỳ tháng, quý năm theo các mục tiêu và chiến lược phát triển của Công ty. Tham gia xây dựng chiến lược phát triển của Công ty trong ngắn, trung và dài hạn.
5. Quản trị thông tin tài chính được công bố, quản lý danh mục cổ đông và đầu mối làm việc với các cổ đông, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
6. Nghiên cứu, đánh giá thông tin thị trường tài chính để quản trị hoạt động kinh doanh của Công ty. Phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả hoạt động, đề xuất các phướng án tài chính.
7. Chịu trách nhiệm các báo cáo định kỳ, đột xuất lên Ban Lãnh đạo Công ty và Tập đoàn.
8. Xây dựng các quy trình, KPI về hoạt động tài chính và quản lý hoạt động nhân sự của bộ phận Tài chính Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tập Đoàn Sunshine Và Tập Đoàn Xây Dựng SCG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tập Đoàn Sunshine Và Tập Đoàn Xây Dựng SCG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

