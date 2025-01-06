Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 3,000 USD

• Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong công tác hoạch định kế hoạch mua hàng và cung ứng vật lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức điều hành kho bãi trong hệ thống sản xuất kinh doanh của Công ty.

• Điều hành, quản lý nhân viên phòng Cung ứng, phòng xuất nhập khẩu để thực hiện công tác chuyên môn

• Xem xét, đề xuất và thực hiện yêu cầu mua hàng hóa hay dịch vụ đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở TGĐ phê duyệt một cách nhanh chóng, chủ động và hiệu quả

• Quản lý các Nhà cung ứng theo qui trình của công ty theo các chỉ tiêu: năng lực, sản phẩm thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển.

• Kiểm tra chất lượng và tiến độ cung ứng của toàn bộ vật lực đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

• Sản thảo các Hợp đồng kinh tế ký kết với các Nhà cung ứng.

• Quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động nhập – dự trữ - xuất – kiểm kê vật lực của hệ thống Kho của Công ty theo qui trình.

• Xây dựng và thực hiện hệ thống sổ sách Kho theo qui định của chế độ Kế toán Tài chính và sự hướng dẫn của Kế toán trưởng Công ty

• Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ và kịp thời theo qui định của Công ty. Khi cần thiết phải xin ý kiến và định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình hoạt động của phòng cho Kế toán Trưởng.

• Xây dựng môi trường cung ứng lành mạnh, năng động, trách nhiệm và hiệu quả. Bảo đảm cung ứng đúng số lượng, chất lượng, thời hạn, có tính đến tiết kiệm chi phí để thúc đẩy hoạt động sản xuất inh doanh.