Tuyển Trưởng phòng tài chính Đơn Vị Thành Viên Thuộc Công Ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Việt Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,800 - 2,500 USD

Chức năng chính:

- Đảm bảo các công tác phát triển tài nguyên mỏ hiện có và mỏ mới;

- Đảm bảo thủ tục và hồ sơ, pháp lý liên quan đến quản lý tài nguyên mỏ;

- Tổ chức công tác đền bù, giải phỏng mặt bằng, các thủ tục liên quan;

- Công tác quan hệ cộng đồng trong vùng mỏ;

- Công tác khai thác mỏ hiệu quả, tư vấn công tác khai thác từ giai đoạn thiết kế chi tiết đến giai đoạn khai thác chính thức;

Công tác quản lý tài nguyên:

- Lập kế hoạch phát triển tổng thể vùng nguyên liệu, phân bổ kế hoạch đầu tư và triển khai, xây dựng kế hoạch và thực hiện các công tác quản lý, giám sát các vùng nguyên liệu quặng và các mỏ khác;

- Lập phương án khảo sát, thu thập, đánh giá về thông tin của các vùng nguyên liệu mỏ, tổ chức thực hiện các thủ tục để có thể sở hữu, mở rộng, hợp tác, xin mới các vùng nguyên liệu và các mỏ mua mới, sở hữu mới (nếu có) phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật;

- Hoàn thiện các thủ tục trong suốt quá trình triển khai phát triển, mở rộng, sở hữu, khai thác các vùng nguyên liệu mỏ hiện nay và các mỏ khác (nếu có) tuân thủ theo quy định của Pháp luật hiện hành (Xin cấp phép và thanh quyết toán đầu tư, xin giấy phép khai thác, phục hồi môi trường, báo cáo...), đưa các vùng nguyên liệu của Công ty vào khai thác sử dụng;

- Luôn luôn rà soát, giám sát các hoạt động xâm chiếm, xâm chiếm lại, chồng lấn với các vùng nguyên liệu và các mỏ thuộc sở hữu của công ty;