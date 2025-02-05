Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 72, Louis XII – LK 46, Khu ĐTM Hoàng Văn Thụ, P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Viết content và đăng sản phẩm, tối ưu hóa sản phẩm trên Sàn Shopee, Lazada, Tiktok Shop.
• Tạo ảnh, video, bài đăng video lên các sàn Thương mại điện tử.
• Quản lý, lên kế hoạch làm việc cho đội nhân viên Livestream. Theo dõi, báo cáo các chỉ số vận hành sàn Thương mại điện tử, Support các buổi livestream, setup máy trong phiên live.
• Booking KOC/KOLs, Agency hợp tác Livestream & Video Review sản phẩm.
• Xử lý đơn hàng để giao cho bộ phận liên quan.
• Tư vấn, chăm sóc, xử lý khiếu nại của khách hàng.
• Lên kế hoạch, triển khai các Chương trình khuyến mại của Sàn diễn ra trong tháng.
• Sử dụng các công cụ marketing/ ads để quảng bá sản phẩm của gian hàng trên các Sàn.
• Lên kế hoạch và Báo cáo kết quả hàng tuần/tháng/quý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc tại ngành hàng mẹ và bé
• Tốt nghiệp chuyên ngành thương mại điện tử hoặc các ngành liên quan đến thương mại, quản trị kinh doanh ở các trường Kinh tế Quốc dân, Ngoại thương, Thương mại, Đại học quốc gia,...
• Tư duy phát triển, phản biện, chăm chỉ, chịu khó học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 72. Louis XII – LK 46, Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

