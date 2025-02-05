Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

• Viết content và đăng sản phẩm, tối ưu hóa sản phẩm trên Sàn Shopee, Lazada, Tiktok Shop.

• Tạo ảnh, video, bài đăng video lên các sàn Thương mại điện tử.

• Quản lý, lên kế hoạch làm việc cho đội nhân viên Livestream. Theo dõi, báo cáo các chỉ số vận hành sàn Thương mại điện tử, Support các buổi livestream, setup máy trong phiên live.

• Booking KOC/KOLs, Agency hợp tác Livestream & Video Review sản phẩm.

• Xử lý đơn hàng để giao cho bộ phận liên quan.

• Tư vấn, chăm sóc, xử lý khiếu nại của khách hàng.

• Lên kế hoạch, triển khai các Chương trình khuyến mại của Sàn diễn ra trong tháng.

• Sử dụng các công cụ marketing/ ads để quảng bá sản phẩm của gian hàng trên các Sàn.

• Lên kế hoạch và Báo cáo kết quả hàng tuần/tháng/quý.