Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Intech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Intech
Mức lương
1 - 2 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 274, Đồng Đen, Phường 10, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 1 - 2 USD
- Quản lý phòng thiết kế HVAC, triển khai dự án.
- Khởi tạo ý tưởng và phương án thiết kế.
- Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kiến trúc công trình và giám sát tác giả.
- Triển khai hồ sơ pháp lý cho dự án.
- Phối hợp làm việc cùng nhóm và Ban giám đốc.
Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ điện, nhiệt lạnh hoặc các chuyên ngành khác liên quan.
Có >2 năm kinh nghiệm tương đương, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thiết kế nhà xưởng công nghiệp, phòng sạch.
Thành thạo phần mềm đồ họa: Autocad, Sketchup, sử dụng được Revit là lợi thế.
Có kỹ năng quản lý nhóm.
Có tinh thần sáng tạo, cầu thị, ý chí phấn đấu và trách nhiệm cao trong công việc
