Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 12 USD

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico)
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/08/2025
Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico)

Mức lương
900 - 12 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Tasco House

- 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 900 - 12 USD

1. Phối hợp với Kế toán trưởng trong việc rà soát, hoàn thiện hệ thống tài chính – kế toán đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với hoạt động doanh nghiệp.
2. Theo dõi việc kê khai thuế, đối chiếu số liệu và lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính định kỳ.
3. Chuẩn bị báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, làm việc với kiểm toán và các cơ quan chức năng khi cần thiết.
4. Tham gia xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch tài chính, phân tích số liệu nhằm đề xuất các phương án tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực.
5. Hỗ trợ xây dựng, cập nhật các quy trình, quy định và hướng dẫn nghiệp vụ kế toán – tài chính cho toàn bộ hệ thống.
6. Trực tiếp phân công và giám sát nhân viên kế toán thực hiện đúng nghiệp vụ; kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ, đảm bảo tính đầy đủ và hợp lệ.
7. Tham gia kiểm soát chi phí, phát hiện các vấn đề bất thường hoặc rủi ro kế toán – tài chính, và báo cáo, đề xuất hướng xử lý lên cấp trên.
8. Chuẩn bị báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, làm việc với kiểm toán và các cơ quan chức năng khi cần thiết.
9. Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn cho nhân sự kế toán trong phòng; phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động tài chính kế toán.
10. Các công việc chuyên môn khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo

Với Mức Lương 900 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico)

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 91 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 01, TP.HCM

