Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 12 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico)
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Tasco House
- 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính
1. Phối hợp với Kế toán trưởng trong việc rà soát, hoàn thiện hệ thống tài chính – kế toán đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với hoạt động doanh nghiệp.
2. Theo dõi việc kê khai thuế, đối chiếu số liệu và lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính định kỳ.
3. Chuẩn bị báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, làm việc với kiểm toán và các cơ quan chức năng khi cần thiết.
4. Tham gia xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch tài chính, phân tích số liệu nhằm đề xuất các phương án tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực.
5. Hỗ trợ xây dựng, cập nhật các quy trình, quy định và hướng dẫn nghiệp vụ kế toán – tài chính cho toàn bộ hệ thống.
6. Trực tiếp phân công và giám sát nhân viên kế toán thực hiện đúng nghiệp vụ; kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ, đảm bảo tính đầy đủ và hợp lệ.
7. Tham gia kiểm soát chi phí, phát hiện các vấn đề bất thường hoặc rủi ro kế toán – tài chính, và báo cáo, đề xuất hướng xử lý lên cấp trên.
9. Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn cho nhân sự kế toán trong phòng; phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động tài chính kế toán.
10. Các công việc chuyên môn khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo
Yêu Cầu Công Việc
Quyền Lợi
