Tuyển Trưởng phòng tài chính Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1 Công tác giảng dạy 40%

1.1 Giảng dạy các ngành Marketing, Kinh doanh Thương mại, Thương mại Điện tử, Kinh doanh Quốc tế, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng trong Khoa

1.2 Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập sinh viên theo đúng lịch trình/kế hoạch đào tạo

1.3 Tham gia xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, xây dựng giáo trình, bài giảng

1.4 Tư vấn và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của sinh viên về môn học và các hoạt động dạy học

1.5 Hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, dự án, khóa luận/đồ án tốt nghiệp

2 Công tác nghiên cứu khoa học 30%

2.1 Tổ chức và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước; các hội nghị, hội thảo, các hoạt động học thuật khác, ...

2.2 Thực hiện viết bài báo nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà trường

3 Phục vụ cộng đồng và chuyên môn khác 20%

3.1 Tham gia hỗ trợ công tác kiểm định cơ sở giáo dục, kiểm định chương trình đào tạo theo phân công

3.2 Tham gia hỗ trợ các hoạt động tuyển sinh khoa, truyền thông, các dự án/sự kiện do Bộ môn/Khoa/Trường tổ chức

3.3 Chủ trì và tham gia triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế của Khoa/Trường theo phân công