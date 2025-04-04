Tuyển Trưởng phòng tài chính Bệnh Viện Mắt Quốc Tế Việt - Nga làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,500 USD

1. Xây dựng kế hoạch tài chính tuần, tháng, quý năm của toàn tập đoàn dựa trên cơ sở dữ liệu được cung cấp từ các bộ phận, công ty thành viên thuộc tập đoàn.

2. Lập, kiểm tra và rà soát toàn bộ nội dung các hợp đồng kinh tế đầu ra và đầu vào của tập đoàn

3. Làm việc với các ngân hàng, các Quỹ đầu tư để tìm kiếm nguồn vốn ưu đãi và tối ưu để đưa ra chính sách quản trị nguồn vốn và dòng tiền đầu tư của Tập đoàn

4. Phối hợp với TBP và KTT Tập đoàn xây dựng các kế hoạch dự phòng tài chính (forecast) định kỳ (tuần/tháng/quý/năm) trên cơ sở thực hiện thực tế, và so với ngân sách đã lập.

5. Xây dựng, phân tích, đánh giá các báo cáo quản trị định kỳ (tuần/tháng/quý/năm) phân tích hiệu quả kinh doanh (P&L), tình hình tài chính (BS), dòng tiền (CF) và đánh giá các rủi ro tài chính trọng yếu.

6. Tham gia vào các dự án chung của Tập đoàn. Ví dụ: các dự án tiết giảm chi phí (văn phòng số…), dự án số hóa bệnh viện, và các dự án đầu tư của Tập đoàn….