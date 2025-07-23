Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
- Hà Nội: Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Vị trí: Chuyên Gia Chuyển Đổi Tài Chính
Khối: Tài chính – Kế toán
Mô tả công việc
MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
Dẫn dắt các chương trình chuyển đổi tài chính cấp Tập đoàn nhằm tái thiết quy trình tài chính – kế toán, hệ thống báo cáo quản trị, công cụ quản lý ngân sách và hiệu suất, hướng đến chuẩn hóa, số hóa và nâng cao hiệu quả tài chính – vận hành cho toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp (bất động sản, xây dựng, ngân hang…).
TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. Chiến lược & thiết kế mô hình tài chính
• Phân tích thực trạng hệ thống tài chính – kế toán hiện hữu (về con người, quy trình, công cụ, dữ liệu).
• Thiết kế lại mô hình tổ chức tài chính theo hướng tập trung hiệu quả: kế toán tập trung, kiểm soát chi phí theo dự án, quản trị dòng tiền hợp nhất.
• Xây dựng chiến lược chuyển đổi tài chính theo từng giai đoạn (short/mid/long-term), gắn với chiến lược tăng trưởng của Tập đoàn
