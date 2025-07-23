Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Vị trí: Chuyên Gia Chuyển Đổi Tài Chính

Khối: Tài chính – Kế toán

Mô tả công việc

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Dẫn dắt các chương trình chuyển đổi tài chính cấp Tập đoàn nhằm tái thiết quy trình tài chính – kế toán, hệ thống báo cáo quản trị, công cụ quản lý ngân sách và hiệu suất, hướng đến chuẩn hóa, số hóa và nâng cao hiệu quả tài chính – vận hành cho toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp (bất động sản, xây dựng, ngân hang…).

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Chiến lược & thiết kế mô hình tài chính

• Phân tích thực trạng hệ thống tài chính – kế toán hiện hữu (về con người, quy trình, công cụ, dữ liệu).

• Thiết kế lại mô hình tổ chức tài chính theo hướng tập trung hiệu quả: kế toán tập trung, kiểm soát chi phí theo dự án, quản trị dòng tiền hợp nhất.

• Xây dựng chiến lược chuyển đổi tài chính theo từng giai đoạn (short/mid/long-term), gắn với chiến lược tăng trưởng của Tập đoàn